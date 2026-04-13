Jean Todt a fionda su Schumacher alla Ferrari: “Nel ’97 speronò Villeneuve di proposito, quando perdeva il controllo…”. Poi la verità su Monaco 2006

Jerez, 1997. Ultima gara del Mondiale, tutto ancora aperto con Schumacher e Villeneuve separati da un solo punto in classifica. In gara Schumacher brucia Jacques in partenza, ma dopo l’ultimo pitstop il canadese attacca e, quando il tedesco lo vede arrivare negli specchietti, fa una scelta disperata, commentata dallo stesso Todt senza mezzi termini: “Lo speronò di proposito. Michael è un ragazzo straordinario, ma ogni volta che perdeva il controllo ne pagava le conseguenze a caro prezzo”.

Andò male, malissimo. Schumacher finì nella ghiaia e si ritirò. Villeneuve proseguì e si prese il titolo. La FIA, poi, fece il resto: squalifica dal Mondiale Piloti, il risultato più umiliante che si possa immaginare per uno come Schumi. Una mossa calcolata, sbagliata, pagata fino all’ultimo centesimo.

Nove anni dopo, Monaco. Qualifiche del Gran Premio, con Schumacher in pista che aveva appena siglato il miglior tempo, mentre Alonso, suo rivale quell’anno, non aveva ancora messo a segno un riferimento valido. Alla Rascasse, la Ferrari si ferma. Non per un problema tecnico, non per un incidente. Si ferma e basta, bloccando la pista nel momento peggiore possibile e impedendo allo spagnolo di migliorare il proprio crono. I commissari ci misero ore, ma la decisione fu netta: la pole position conquistata in pista gli fu tolta perché quell’errore fu volontario, condannandolo a partire dal fondo della griglia.

Todt ricorda anche questo: “Quanto accaduto con Villeneuve gli è costato il campionato, così come quello che è successo nel 2006, quando nelle qualifiche di Monaco realizzò un testacoda di proposito. Partì dal fondo della griglia e anche quello gli costò il Mondiale. Quei due errori gli sono costati carissimo”.