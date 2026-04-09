Charles Leclerc al BSMT: “Il 2010 un anno cruciale della mia carriera, dopo la morte di Jules non ho mai pensato di smettere. E a lui e a mio padre farei vedere due cose”

Charles Leclerc è da ormai otto stagioni il simbolo della Ferrari in F1. Basterebbe questo a pensare a una vita facile, da privilegiato. Una di quelle vissute tutte in discesa, dagli inizi fino al rosso della Scuderia, vestito ad appena 21 anni. Eppure, così non è stato perché, dietro al successo, la fama e l’amore di un’intera nazione (e non solo), ci sono stati momenti complicati, da dentro o fuori.

Charles non ha sempre avuto vita facile e, a raccontarlo ai microfoni del BSMT di Gianluca Gazzoli, è lui stesso: “Di momenti cruciali non ce n'è stato solo uno, ma due o tre. Il primo è sicuramente il 2010, l'ultimo anno in cui i miei genitori potevano sostenere i costi di una stagione di kart. Mi avevano detto che molto probabilmente sarebbe stato l'ultimo se non fosse successo un miracolo, tipo l’arrivo di un manager o di una squadra di F1 che volesse pagare tutto”.