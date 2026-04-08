Come Gina Schumacher ha superato l’incidente sulle nevi di Michael? “I cavalli mi hanno salvata, non potrei vivere senza di loro”

Il 29 dicembre 2013 la famiglia Schumacher è cambiata per sempre. Da quel giorno, dopo l’incidente di Michael sulle nevi di Meribel, il riserbo è diventato la forma più alta di protezione: nessuna dichiarazione, nessuna indiscrezione, nessuna informazione su ciò che stava succedendo prima dentro le cliniche e poi a casa. Una scelta comprensibile, rispettata.

A quasi tredici anni da quel giorno, a parlare per la prima volta è Gina Schumacher. Lo ha fatto attraverso un documentario della ZDF, Horsepower – The World of Gina Schumacher, in cui la figlia del sette volte campione del mondo racconta come ha vissuto gli anni più difficili della sua famiglia, oltre che della sua vita. Tutto ruota intorno all’equitazione, essendo la 29enne pluricampionessa mondiale nella disciplina del reining: “Dopo l'incidente di mio padre, mi ci sono davvero buttata dentro perché dovevo fare qualcosa”, afferma come riportato dal Daily Mail.

I cavalli erano già parte della sua vita, ma da quel momento sono diventati qualcosa di diverso. Un rifugio, una necessità, ma anche una speranza: “Sono sempre stati importanti. Ma da allora, lo sono diventati ancora di più. Non potrei vivere senza di loro. Mi hanno aiutata a superare tutto”.