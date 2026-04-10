Attenzione, Valentino Rossi si è trovato Max Verstappen dall’altro lato del box al Paul Ricard: “Spero di riuscire a girare con lui”

Sul leggendario anello nord del tracciato tedesco non ci sarà invece Valentino che, però, non ha perso occasione per manifestare la voglia di scendere in pista con l’olandese, lui che, negli ultimi anni, è stato il primo nome grosso a decidere di dedicarsi a tempo pieno alle competizioni a ruote coperte terminato l’impegno in MotoGP: “Ho aperto un po’ la strada”, scherza ai microfoni di Sky Sport quando gli viene chiesto di Max.

“Sono contento, non penso che sia tutto merito mio, però è una grande soddisfazione vedere Verstappen guidare queste macchine, spero di riuscire a girare con lui veramente presto. Poi, qua c’è anche Stroll”. Quella di Rossi è una speranza che in verità nutre un po’ tutto il mondo del motorsport, perché vedere in pista due leggende del genere sarebbe tutta un’altra storia. E poi, sempre Valentino ha voluto precisare come questo weekend a lottare contro di lui ci sarà Lance Stroll, direttamente dalla F1, che ha scelto di passare in pista la pausa obbligatoria dovuta alla cancellazione dei GP di Arabia Saudita e Bahrain.

Il canadese guiderà un’Aston Martin e ha detto di volersi giocare la vittoria, ma in generale la sua è una partecipazione che rafforza un concetto subito dopo evidenziato dal #46: “La GT è una categoria in crescita, sono delle macchine molto belle da guidare, c’è ancora l’essenza del motorsport. Le macchine vanno forte, sono comunque pesanti, difficili da guidare. Le gare son belle, quindi è figo”.