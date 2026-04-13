Quindi Scott Redding è uno Jorge Lorenzo che non ce l’ha fatta fino in fondo? Il verbo è vincere e non è correre. Ma l’uscita su Alex Rins e “i legami” è indecente

“Ero uno dei cinque piloti britannici che sono arrivati in MotoGP –ha raccontato ancora - puntando al podio e lottando per il titolo in Moto2, ma la gente non capisce quanta pressione portavo sulle spalle. Ero spinto dalla voglia di vincere, quindi se non salivo sul podio, non era una buona giornata per me. Ho sofferto mentalmente per dieci anni. Quando ci penso ora, sono orgoglioso di quello che ho fatto, ma all'epoca pensavo sempre che non fosse abbastanza e è proprio questa mentalità che a volte porta a qualcosa di negativo". In questo contesto di perenne sfida al mondo, si inserisce, però, anche la sua recente e infelice uscita da passatista sui “piloti di adesso”.

“In MotoGP – taglia corto - sono tutti grandi piloti. Non voglio togliere nulla a loro, ma ci sono alcuni ragazzi come Alex Rins, che corre su una Yamaha ufficiale e lo fa da un paio d’anni, per cui ti chiedi ‘perché?‘. Lui è un buon pilota, ma ha avuto molti infortuni e non è costante. Non dovrebbe far parte del campionato, ma è spagnolo e potrebbe esserci qualche piccolo legame che aiuta. Essere britannico non rende le cose più facili e il fatto che non ci sia un solo pilota britannico in MotoGP è assolutamente folle”.