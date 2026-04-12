“No trips for Alcaraz”, Sinner dominatore come Djokovic: Montecarlo vale doppio, numero uno del ranking e primo titolo sulla terra rossa dopo il dolore del Roland Garros

Quello che in America era stato uno dei colpi migliori dell’altoatesino, a Montecarlo si è presentato timidamente nei momenti di maggiore bisogno, in particolare nel primo set: una doppietta di prime al millimetro valide per il 4-4 e poi per trascinare il set fino al 6-6. Il risveglio si consolida nel tie-break, con Sinner avanti 5-2 per poi chiudere 7-5. Alcaraz, dal canto suo, fa della palla corta il suo nuovo credo, alternandola a colpi di potenza che vanno spesso e volentieri ad accarezzare le righe. Non è però tutto oro quel che luccica: dal terzo gioco in poi, al servizio, è costretto ad andare sistematicamente ai vantaggi. È comunque lui a realizzare il primo ace del match, a 12 minuti dall’inizio, nonostante qualche istante prima si fosse lamentato con il proprio angolo della scarsa efficacia. Al di là di questo, il primo set ha visto entrambi commettere un elevato numero di errori in lunghezza, complici le traiettorie rese variabili dalle folate di vento. Anche i rischi in risposta non sono stati pochi, con attese che spaziavano tra fondo campo, mezze misure e piedi vicini alla riga, soluzione – quest’ultima - che si traduce in punti assicurati solo a fronte di un impatto perfetto, cosa tutt’altro che scontata. Lo spettacolo non è comunque mancato, in una partita difficile da definire in maniera univoca proprio per le forze di causa maggiore in atto. Il tentativo, se proprio necessario, vira verso una lettura duplice, una sfida in bilico tra azzardo e pazienza, qualità indispensabili in giornate come quelle odierne dove il vento è più amico di chi sa aspettare. Lo dice anche Andy Murray, che su X si lascia andare a un commento spassionato di vicinanza ai colleghi, sottoposti a condizioni di gioco estremamente complesse. Il secondo set resta contrassegnato da errori gratuiti alternati a colpi da manuale, ma è stata la crescente lucidità di Sinner a fare la differenza. Sotto 3-1, il neo (e ritrovato) numero 1 al mondo ci ha portato ancora a scuola di tenuta mentale, confermandosi il più forte sul fronte psicologico. Il 6-3 finale testimonia il cortocircuito del talento di Murcia, incapace di ritrovare la quadra di fronte a un avversario che oscilla tra il ruolo di nemico e quello di ispirazione. A rete, Carlitos la prende con filosofia: “sul cemento, sull’erba, sulla terra”, dice a Jannik, lasciando intendere come, con il passare del tempo, la distinzione tra i due si stia assottigliando. Se Alcaraz mantiene un feeling maggiore con la terra, superficie sulla quale è cresciuto, Sinner dimostra di non voler restare a guardare.