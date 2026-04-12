Pare che Ai Ogura abbia firmato con Yamaha, che vuole fare a Honda quello che Aprilia ha fatto a Ducati

La MotoGP si prepara al cambiamento più grande della sua storia recente, forse allo stesso livello di quando dalla vecchia 500 si passò ai motori quattro tempi. Nel 2027 ci saranno nuove moto, nuove gomme, nuovi proprietari, nuove regole, nuove squadre e nuovi piloti, il che si può riassumere in due parole: nuovi equilibri.



Dopo un dominio Ducati durato un lustro, il 2026 si sta presentando come un anno di passaggio di cui dovrà approfittare l’Aprilia prima del ritorno della Honda come grande potenza nel motomondiale. I giapponesi stanno chiudendo l’accordo per il terzo team (il Tech3 di Gunther Steiner) e hanno già piloti pronti a tutto come Fabio Quartararo e David Alonso. Dietro, Ducati e Aprilia is preparano a rispondere, forti di una guerra tutta italiana che fa bene al livello di entrambe. KTM perderà il team satellite e, forse, finirà per vendere i due posti in griglia ai cinesi. E Yamaha? è in ritardo sul percorso, anche se a ben vedere si trova nella stessa situazione in cui era Aprilia un paio d’anni fa: il connazionale è avanti, più potente, pronto a rampare, mentre a casa è tutto difficile.



A Iwata però hanno reagito bene, prendendo un team satellite, una nuova squadra di tecnici e dirigenti e poi, perso il francese volante, si è messa a cercare delle valide alternative. La prima è stata Jorge Martín, corteggiato a lungo dalla Honda nel 2025, quando lo spagnolo era ancora sotto contratto con Aprilia. Jorge firma a inizio stagione con Yamaha e dimostra, nelle tre gare d’apertura, di essere tutt’altro che finito, specialmente considerando che con una moto conosciuta poco e male è al secondo posto in campionato a una manciata di punti dalla vetta.