La politica, i soldi, i piloti: Il mercato MotoGP non è finito e c’è chi sta per prendersi tutto con un colpo di mano 

A una prima occhiata sembrerebbe che il mercato piloti della MotoGP 2027 si sia in buona parte esaurito durante i test di Sepang, a febbraio: Pedro Acosta in Ducati, Fabio Quartararo in Honda, Jorge Martín in Yamaha e Pecco Bagnaia al suo posto in Aprilia, a cui si aggiungono le firme di Alex Marquez e Maverick Vinales sulle uniche KTM in griglia.



In seguito sono arrivati Fermín Aldeguer nel Team VR46, per volere della Ducati e con tutto il dispiacere per Gresini, e il passaggio del Team Tech3 alla Honda, che nel 2027 metterà in pista sei moto. Il resto va da sé: Enea Bastianini in Gresini con Daniel Holgado mentre David Alonso sarà in Honda, a cui si aggiungerebbero Izan Guevara e Senna Agius sulla Yamaha del Team Pramac.



Eppure le cose non stanno esattamente così per almeno due motivi, entrambi riconducibili a Liberty Media. Il primo è politico: la Honda è l’investitore più prezioso per il promoter e, dopo aver sofferto a lungo, nel 2027 tornerà a far sentire la voce del padrone. Il ciclo Ducati, ha detto Michele Pirro un paio di giorni fa, è finito, il che non significa che smetteremo di vedere trofei su un aereo per Borgo Panigale, quanto piuttosto che il monopolio a cui abbiamo assistito fino allo scorso anno appartiene al passato. Adesso ci aspetta una parentesi tutta italiana, con Aprilia a tentare il colpaccio, e un ritorno prepotente alla scuola giapponese.