Storia del razzismo contro Sinner, l'italiano che non lo è mai abbastanza. Perché dobbiamo sempre ricordarglielo? Ora anche l'inno di Mameli diventa un caso

Quella del razzismo - perché questo è – nei confronti di Jannik Sinner è una storia che va avanti da anni. Il tema è esploso nel 2023, quando ha rinunciato a partecipare alla Coppa Davis. Un discorso che viene ciclicamente riproposto: dopo il rifiuto alle Olimpiadi, quello di partecipare all'incontro in Quirinale con il presidente Mattarella, quello di presenziare a Sanremo o ancora il nuovo rifiuto alla Davis nel 2025. La Stampa aveva titolato: “Sinner, l’Italia ti ama e tu?”. Mentre Vespa su X aveva scritto: "Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna". Peccato che non esista nessun Alvarez. Tra l'altro, proprio lo spagnolissimo Alcaraz ha dato forfait alla Coppa Davis nel 2023 e nel 2025 esattamente come Sinner. Un'attenzione morbosa verso delle legittime scelte di vita e sportive, che finiscono sempre lì. “Da tifoso, Sinner è un grandissimo campione – aveva detto Aldo Cazzullo qualche mese fa commentando la seconda rinuncia alla Davis – ma ha dimostrato che dell’Italia non gli importa nulla. Ha rifiutato la Davis, non ha mai partecipato alle Olimpiadi e ha declinato l’invito al Quirinale”. C'è poi la storia della residenza a Montecarlo, di cui lo stesso Cazzullo è capofila di polemiche. Ma gli italiani residenti nel Principato sono circa 8000, e la lista di sportivi, imprenditori e personaggi pubblici italiani che hanno spostato la residenza all'estero per ragioni fiscali è lunghissima. Vogliamo parlare di quelli residenti in Svizzera, Olanda o Malta? E perché nessuno ha messo in dubbio l'italianità di Valentino Rossi quando ha spostato la residenza a Londra? La residenza fiscale all'estero è una scelta legale, diffusissima tra i grandi sportivi di tutto il mondo — da Ronaldo a Djokovic — e che in Italia diventa improvvisamente un problema morale solo quando a farlo è Sinner.

Dulcis in fundo Fedez, finito nella bufera qualche mese per una strofa di una sua canzone che diceva: “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

Lato suo, Sinner si è sempre detto orgoglioso di essere italiano. Del resto, con buona pace di chi nutre dei dubbi, lo è al 100%. E, se il problema fosse l'Alto Adige, dall'età di 13 anni Sinner ha vissuto a Bordighera, in provincia di Imperia, per allenarsi all'accademia di Riccardo Piatti. “Io ho sempre detto: essere italiano per me è molto bello perché non lo puoi scegliere, devi avere la fortuna di essere italiano. E poi, sai, sento tanto il supporto e il tifo italiano, soprattutto in questo torneo” ha detto dopo la domanda sull'inno. Essere italiano non lo puoi scegliere, devi avere la fortuna di esserlo. L'ha detto lui. E a sentirlo, viene quasi da chiedersi chi, in questa storia di patriottismo a due pesi, abbia davvero capito cosa significhi.