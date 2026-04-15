Ferrari ha battuto Mercedes e Red Bull? Sì, ma negli uffici della FIA. E nel frattempo Domenicali parla con Verstappen: “Va ascoltato”

Tutte tematiche che, almeno per il momento, non preoccupano il presidente della F1 Stefano Domenicali. Tra queste c’è anche il futuro di Max Verstappen, in bilico dopo le dichiarazioni sempre più forti verso un circus che non gli piace e che, a detta sua, si starebbe snaturando.

Eppure, è proprio Domenicali a tranquillizzare tutti quanti: “Con Max abbiamo parlato molte, molte volte sin dall'inizio. Quindi capisco il suo commento e lui comprende il quadro generale. Anche oggi c'è stata una riunione in cui era molto desideroso di dare suggerimenti”, ha spiegato in un’intervista rilasciata ad Autosport. E quando viene menzionato l’interesse dell’olandese verso il mondo GT, l’italiano è chiaro: “Voglio dire, ovviamente quelle gare hanno un balance of performance. Non voglio cadere nella trappola di creare antagonismi perché non è da me, non è il modo in cui vogliamo vedere le cose”.

Nessuna guerra, insomma: “Parliamo del miglior pilota, è un pluricampione del mondo. E ovviamente la sua voce va ascoltata, ha un peso ma deve rispettare il fatto che alcune persone possano fraintendere. E non dobbiamo permettere che accada”.