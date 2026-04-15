Valentino Rossi a Tintoria? Fa il panico pure con le domande sbagliate: “Sto al simulatore, ma mi hanno rubato il nome”. E sulle mattate in Giappone, le figlie e tutto il resto…

Il pubblico ride, poi applaude. Ma non è finita: “È bello perché sono Valentino Rossi 2 e Valentino Rossi. Perché Valentino Rossi qualcuno l’aveva già preso. E quindi io sono il 2 e molta gente pensa che magari non sono io”.

Il discorso continua: si parla di Mario Kart, a cui Rossi non gioca perché ribadisce di usare IRacing per allenarsi, della differenza tra i giochi di moto e quelli di auto, che preferisce perché riescono a essere più realistici, della stanza “ludica” con due simulatori, biliardo, tele gigante, bar e cucina per le feste, il sogno di ogni uomo sulla terra. Poi tocca al ricordo delle sportellate in Apecar, degli inizi in pista e della differenza tra ieri e oggi, la difficoltà delle gare endurance e delle fatiche a Suzuka, per la 8 Ore corsa in moto e vinta al secondo tentativo.

Proprio sul Giappone gli aneddoti e le mattate non mancano: “25 anni fa arrivavi e ti sembrava di stare in un altro mondo: in pochi parlavano inglese, i segnali tutti in giapponese, il telefono non andava. La gente è molto diversa da noi come cultura, il modo di comportarsi è diverso. Adesso sono più simili, ma all'inizio erano talmente gentili e talmente rispettosi, poi loro di solito quando vedono l’europeo vanno un po' in paranoia. Potevi prendere le batterie al negozio e uscire senza pagare, immagina gli italiani in una situazione del genere”.

E allora cosa decide di fare il giovane Rossi? “Cercavamo sempre di spingerci oltre, di provare a vedere qual era il limite. Tipo: ‘Stamattina entriamo senza pass’. Quindi siamo arrivati in cinque con la macchina alla porta, ci hanno fermato ma abbiamo tirato dritto, però non è successo niente, capito? Da lì prendevi un po’ di confidenza, eravamo giovani e ci siamo divertiti”.