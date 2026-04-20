20 aprile 2026

Con Bulega non ci resta che ridere: Bautista lo vuole “zavorrato” e Petrucci in MotoGP, “ma con la Panigale”

20 aprile 2026

Nicolò Bulega vince tutto il possibile al GP di Assen, pareggiando il record di Toprak Razgatlioglu che ha raggiunto 13 successi consecutivi nelle derivati. E gli avversari, con un sorriso esasperato, cercano un motivo per continuare ad andare in circuito che non sia quello di arrivare meno dietro del solito. Che poi è lo stesso motivo per cui, alla fine, Nicolò in MotoGP ci finirà davvero: ora che ha ucciso la Superbike c'è un solo modo per riportarla in vita
Con Bulega non ci resta che ridere: Bautista lo vuole &ldquo;zavorrato&rdquo; e Petrucci in MotoGP, &ldquo;ma con la Panigale&rdquo;

Davanti alla manifesta superiorità puoi reagire in due modi: incazzandoti come una iena, oppure buttandola a ridere. Ecco, Alvaro Bautista e Danilo Petrucci hanno scelto la seconda opzione (anche se Bautista c’ha messo pure una bella dose di provocazione) nel commentare la manifesta superiorità di Nicolò Bulega in questa Superbike 2026. I numeri parlano chiaro: nove vittorie in nove gare, neanche le briciole lasciate agli altri e, in più, una capacità quasi fastidiosa di decidere con quanto vantaggio passare sotto la bandiera a scacchi. Sì, perché Bulega va forte da matti, ma, nonostante questo, sembra che possa averne anche di più, come se riuscisse a tenersi comunque qualcosina sul polso per l’eventualità che possano arrivare “tempi peggiori”.

“Ora che Nicolò sta vincendo – ha scherzato Bautista con GPOne - bisognerebbe fare qualcosa per penalizzarlo, no? Magari alzare i semimanubri e spostarli più avanti, in modo che abbia la mia stessa posizione sulla moto, visto che può manovrare la moto con facilità e spostare il peso sull'anteriore o sul posteriore con un semplice movimento mentre io devo saltare sul serbatoio o piegarmi molto all'indietro per fare la stessa cosa". E’ chiaro che è una provocazione da parte del pluricampione del mondo e ex compagno di squadra di Bulega, che ne approfitta per ribadire ancora una volta quanto trovi ingiusta (e pericolosa) la regola introdotta quando a vincere tutto era sempre lui.

“Ogni fisico – aggiunge Bautista - ha i suoi vantaggi e svantaggi, ogni pilota ha il suo stile di guida e ogni circuito si adatta meglio a un pilota che a un altro. Questo è uno sport e, come ogni altro sport, ha degli aspetti che devono essere bilanciati con il proprio corpo. Onestamente, non capisco perché questa regola sia ancora in vigore. Sono l’unico a cui si applica, quindi è stata fatta per me, ma mi sembra evidente che la supremazia è della moto. Sono le Ducati a andare forte e lo dicono le classifiche”.

Parole, quelle di Alvaro, a cui, probabilmente senza volerlo e senza saperlo, si aggancia anche Danilo Petrucci dopo il fine settimana non entusiasmante di Assen. È proprio parlando di Bulega, infatti, che il ternano trova la voglia di sorridere. “Le Ducati hanno qualcosa in più e mi sembra evidente – ha ammesso – qui a Assen, quando ho visto i giri più veloci di Bulega in gara sono rimasto impressionato. Potrebbe persino essere competitivo in MotoGP con la Panigale per quanto la sente sua”.

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