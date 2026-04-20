Con Bulega non ci resta che ridere: Bautista lo vuole “zavorrato” e Petrucci in MotoGP, “ma con la Panigale”

“Ogni fisico – aggiunge Bautista - ha i suoi vantaggi e svantaggi, ogni pilota ha il suo stile di guida e ogni circuito si adatta meglio a un pilota che a un altro. Questo è uno sport e, come ogni altro sport, ha degli aspetti che devono essere bilanciati con il proprio corpo. Onestamente, non capisco perché questa regola sia ancora in vigore. Sono l’unico a cui si applica, quindi è stata fatta per me, ma mi sembra evidente che la supremazia è della moto. Sono le Ducati a andare forte e lo dicono le classifiche”.

Parole, quelle di Alvaro, a cui, probabilmente senza volerlo e senza saperlo, si aggancia anche Danilo Petrucci dopo il fine settimana non entusiasmante di Assen. È proprio parlando di Bulega, infatti, che il ternano trova la voglia di sorridere. “Le Ducati hanno qualcosa in più e mi sembra evidente – ha ammesso – qui a Assen, quando ho visto i giri più veloci di Bulega in gara sono rimasto impressionato. Potrebbe persino essere competitivo in MotoGP con la Panigale per quanto la sente sua”.