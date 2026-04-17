C’è un marchio per motociclisti che si sta facendo pubblicità con il canale YouTube di Luca Salvadori

YouTube è un’azienda di cui Google è proprietaria. Se vuoi sponsorizzare un tuo video, oppure come in questo caso utilizzarlo per fare da ponte a un’altra pagina web, devi impostare una campagna con Google Ads. Il sistema è molto semplice, anche se piuttosto costoso. In sintesi, nella più americana delle tradizioni se paghi puoi fare più o meno quello che vuoi. A Google non importa chi sia il proprietario del video o di cosa tratti, bastano dei fondi per pagare la pubblicità. A scanso di equivoci: per avere una presenza così forte tra le correlate, tra i video in apertura e nella pagina di Luca l’investimento richiesto viaggia nell’ordine delle migliaia di euro, non centinaia.



Ecco, categorizzare questa idea di marketing come clickbait è riduttivo. E il fatto che il sito abbia collaborato con Luca in passato è soltanto un aggravante, come se San Carlo avesse usato l’immagine di Marco Simoncelli per farsi pubblicità contro il volere di suo padre Paolo.



Tralasciamo il fatto che si tratta di una strategia infelice a prescindere. I signori di Grip Moto stanno sfruttando l'immagine di Luca nelle gare su strada senza il suo consenso o quello della famiglia - con cui abbiamo avuto un breve scambio di messaggi che non riportiamo - dopo che lui se n’è andato in una corsa su strada. Stanno sfruttando un suo video, l’amore di chi gli voleva bene e quello di chi lo seguiva per generare un profitto, per soldi.

Roba meschina, da persone piccole, da imprenditori allo sbando coi paraocchi puntati sul fatturato e una scritta in fronte che dice mors tua vita mea, letteralmente. Luca è morto correndo in moto. È morto perché queste gare sono pericolose e perché è stato sfortunato, ma pure perché aveva deciso di mettere il cuore davanti a tutto il resto, di seguire il suo spirito, di dare retta a quel fuoco che è impossibile fermare. Non è morto per il marketing. Non per il suo né tantomeno per quello di Grip Moto, a cui suggeriamo di cambiare nome in fretta: di gomme d’ora in poi ne venderanno pochissime.