È iniziato il weekend anche senza MotoGP e F1: a Imola c’è la Ferrari campione del mondo nel WEC, al Nurburgring Max Verstappen e ad Assen la SBK. Le dritte, gli orari e tutto il resto

La F1 è ancora ferma a causa della guerra in Medio Oriente, ma questo weekend in pista ci saranno sia la Ferrari che Max Verstappen. La Scuderia sarà a Imola per la tappa inaugurale del WEC, a cui arriva da campione del Mondo in carica, mentre l’olandese sarà ancora al Nurburgring per le qualificazioni in vista della 24 Ore che correrà con una Mercedes GT3 insieme ai compagni Lucas Auer e Daniel Juncadella.

Sul tracciato del Santerno, invece, Ferrari sarà protagonista con tre Hypercar e due LMGT3. Al volante delle 499P ci saranno i soliti tre equipaggi, rispettivamente quello dei campioni in carica Giovinazzi-Pier Guidi-Calado sulla #51, Fuoco-Nielsen-Molina #50 e Kubica-Ye-Hanson, vincitori della scorsa 24 Ore di Le Mans, sulla giallona #83 gestita da team AF Corse. Poi, sulle due 296 LMGT3 Evo a dare tutto saranno i terzetti formati da Rovera-Heriau-Mann e Rigon-Flohr-Castellacci.

E poi, per chi segue le due ruote ed è a secco di MotoGP, sempre causa guerra, questo fine settimana riparte la bagarre della Superbike, nell’università di Assen. La caccia è a Nicolò Bulega e Ducati che, a Portimao, per aprire la stagione si erano concessi una bella tripletta. Per l’Italia, però, c’è anche Alex Bassani con la Bimota, terzo in classifica, poi Lorenzo Baldassarri settimo con la Ducati del Team Go Eleven, Danilo Petrucci ottavo con la BMW e Yari Montella subito alle sue spalle con la Panigale di Barni. Senza dimenticare, poi, Andrea Locatelli con una Yamaha ufficiale un po’ più in difficoltà.