È iniziato il weekend anche senza MotoGP e F1: a Imola c’è la Ferrari campione del mondo nel WEC, al Nurburgring Max Verstappen e ad Assen la SBK. Le dritte, gli orari e tutto il resto

La F1 è ancora ferma a causa della guerra in Medio Oriente, ma questo weekend in pista ci saranno sia la Ferrari che Max Verstappen. La Scuderia sarà a Imola per la tappa inaugurale del WEC, a cui arriva da campione del Mondo in carica, mentre l’olandese sarà ancora al Nurburgring per le qualificazioni in vista della 24 Ore che correrà con una Mercedes GT3 insieme ai compagni Lucas Auer e Daniel Juncadella.
Sul tracciato del Santerno, invece, Ferrari sarà protagonista con tre Hypercar e due LMGT3. Al volante delle 499P ci saranno i soliti tre equipaggi, rispettivamente quello dei campioni in carica Giovinazzi-Pier Guidi-Calado sulla #51, Fuoco-Nielsen-Molina #50 e Kubica-Ye-Hanson, vincitori della scorsa 24 Ore di Le Mans, sulla giallona #83 gestita da team AF Corse. Poi, sulle due 296 LMGT3 Evo a dare tutto saranno i terzetti formati da Rovera-Heriau-Mann e Rigon-Flohr-Castellacci.
E poi, per chi segue le due ruote ed è a secco di MotoGP, sempre causa guerra, questo fine settimana riparte la bagarre della Superbike, nell’università di Assen. La caccia è a Nicolò Bulega e Ducati che, a Portimao, per aprire la stagione si erano concessi una bella tripletta. Per l’Italia, però, c’è anche Alex Bassani con la Bimota, terzo in classifica, poi Lorenzo Baldassarri settimo con la Ducati del Team Go Eleven, Danilo Petrucci ottavo con la BMW e Yari Montella subito alle sue spalle con la Panigale di Barni. Senza dimenticare, poi, Andrea Locatelli con una Yamaha ufficiale un po’ più in difficoltà.
WEC, orari e dove vedere
Dopo le prove libere del venerdì, sabato si inizia a fare sul serio con le qualifiche: alle 14.30 quelle di classe LMGT3, seguite poi dall’Hyperpole - che assegnerà la pole position per entrambe le classi - al via alle 14.50. Poi tocca alle Hypercar scendere in pista: primo turno di qualifiche alle 15.10, poi l’Hyperpole alle 15.30.
Domenica, la gara scatterà alle 13 e durerà 6 ore. Tutto in diretta su Eurosport 2 e in streaming su discovery+ e HBO Max. Prima parte di gara che si potrà vedere anche sul canale 59 del digitale terrestre, Turbo, dalle 12.55 alle 15. Su discovery+ e HBO Max sarà possibile assistere alle qualifiche.
Verstappen ancora al Nurburgring, orari e dove vedere
Due sfide parallele, entrambe durissime perché, se tra i saliscendi di Imola gli avversari delle Rosse saranno agguerritissimi, lo stesso vale per Max all’Inferno Verde: tutti vogliono battere la Mercedes #3 griffata Red Bull, quella che l’ultima volta ha fatto il vuoto alle sue spalle prima di venire squalificata a causa di un errore del team, che nulla aveva a che fare con le performance della vettura.
Oltretutto, proprio in quell’occasione l’olandese aveva dato spettacolo tra bagarre, sorpassi al limite e il solito passo da fuoriclasse, come se la Mercedes GT3 la guidasse da una vita. Stavolta sarà più difficile perché il livello generale si alzerà, ma l’obiettivo è sempre lo stesso, vincere. E saranno due le gare in cui potrà provarci, una al sabato e l’altra alla domenica. In questo caso, entrambe saranno visibili sul canale ufficiale della NLS su YouTube. Di seguito gli orari:
- Venerdì 17 aprile: prove libere dalle 12.15 alle 14.45;
- Sabato 18 aprile: qualifica-1 dalle 8.30 alle 10.00;
- Sabato 18 aprile: gara-1 dalle 17.30 alle 21.30
- Domenica 19 aprile: qualifica-2 dalle 8.15 alle 9.45 e top-qualifying a seguire
- Domenica 19 aprile: gara-2 dalle 13.00 alle 17.00
Superbike ad Assen, orari e dove vedere
Tutto il weekend olandese sarà live su Sky Sport MotoGP: sabato si parte con la Superpole alle 11.15, poi gara 1 alle 15.30. Domenica, invece, la Superpole Race alle 11.10 e per finire gara 2 alle 15.30, con in mezzo anche qualifiche e gare di World Sportbike e Supersport. Altro che fine settimana senza azione…