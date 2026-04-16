Ma quale frecciata, Toto Wolff a colpi di balestra su Red Bull: “Le altre squadre licenziano i piloti dopo tre gare, con Kimi abbiamo fatto il contrario”

Se dopo tre GP Kimi Antonelli è il leader del mondiale di F1, parte del merito è anche di Toto Wolff. L’austriaco è stato il primo a scommettere su di lui, quando ancora correva in Mini kart, avvicinandolo passo dopo passo al Circus. L’italiano ha risposto a suon di risultati, vincendo praticamente tutto dal kart alla F2, unica categoria in cui non ha conquistato il titolo ma solo due gare, certamente non aiutato dalla stagione nera del team Prema. Poi è arrivata la chiamata della Mercedes, voluta da Toto su tutti, e con essa sono arrivati i lampi ma anche gli errori.

La prima stagione con le Frecce d’Argento è stata dura, specie quando l’ufficialità del rinnovo tardava ad arrivare. Eppure, appena superato il periodo più tosto dell’anno, in Europa, ecco la riconferma. E in un attimo l’opportunità della vita è arrivata, complice una W17 che in pista fin qui ha fatto la differenza rispetto alle altre vetture: tre gare, due vittorie e un momento magico forse inaspettato.