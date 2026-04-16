Per Stefano Domenicali questa F1 ricorda quella degli anni Ottanta? “Anche all’epoca si gestiva, alcuni hanno la memoria corta”. E sulle critiche parla chiaro

“In F1 si gestiva anche negli anni 80”. Se si isolasse soltanto questa parte dell’ultimo discorso fatto da Stefano Domenicali, CEO della F1, sembrerebbe che l’italiano stia solo cercando di difendere in ogni modo possibile il campionato di cui è a capo. Come al solito è stato fatto, ma la verità è che quanto affermato è solo una parte di un discorso molto più ampio, e soprattutto lucido, sul momento del Circus dopo le prime tre gare del 2026. I problemi ci sono, e non vengono negati, ma tuonare dimenticando che quanto si vede oggi è frutto di decisioni condivise anche dalle squadre, non serve a niente.

Domenicali lo ripete più volte, cercando di essere il più chiaro possibile. E nonostante una situazione delicata da gestire, si dice soddisfatto: “Lo stato del campionato è fantastico, è straordinario. Non siamo mai stati in una posizione così incredibile. E il motivo per cui lo dico è che, se non fossimo in questa posizione oggi, la situazione attuale che dobbiamo affrontare sarebbe vista in modo totalmente diverso, con dei grandi punti interrogativi, con dei grandi dubbi che invece oggi non ci sono sul tavolo”.