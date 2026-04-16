Jorge Lorenzo racconta il suo 2015 e gli anni Yamaha: “Ero impertinente, dissi che se Valentino fosse tornato in 250 l’avrei battuto”

Il personaggio viene raccontato bene, cosa che fa anche lui stesso spiegando gli antefatti che portarono a una convivenza così tesa con Valentino Rossi: “Ero molto impertinente. Ricordo che in un’intervista dissi che se Valentino fosse tornato in 250 l’avrei battuto. Ne ero convinto e lo dicevo pubblicamente. In MotoGP nel pre stagione dissi più o meno lo stesso, che non avevo paura di nessuno e che Valentino Rossi era un pilota incredibile ma che io avrei potuto batterlo. Andò così, all’ultimo turno di test in Qatar chiusi primo, poi nel weekend di gara feci la pole position. La gente nel paddock non poteva crederci, era qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Dopo due anni difficili di Valentino Rossi in Ducati lui decide di bussare alla porta di Yamaha e tornare. Lui però disse ‘o Lorenzo o me’ e gli risposero che loro invece ci volevano entrambi. E io in quel momento ero il re di Yamaha, avevo vinto gli ultimi due mondiali e il valore di Valentino era molto basso. Avrei potuto firmare il contratto dicendo che avrei voluto continuare con Ben Spies a fianco, e invece non ci ho pensato. Così lui è tornato e con uno stipendio molto più basso del mio”.



Così i due si ritrovano a condividere il box ancora una volta, senza più il muro a dividerli e con motivazioni e posizioni diverse: “Nella prima stagione (il 2013, ndr) a dominare eravamo Dani Pedrosa, Marc Marquez e io, lui era sempre un po’ il quarto. Lui vinse solo ad Assen nel 2013, quando io mi ruppi la clavicola. Per il resto faceva quarto a dieci secondi. Però nel 2014 Bridgestone porta una carcassa più dura per l’anteriore che non si adatta al mio modo di fare le curve e al contempo viene ridotta la quantità di carburante a disposizione, così i motori erano diventati un po’ più scorbutici e queste cose tutte assieme hanno alzato il suo livello e abbassato il mio. Nel 2014 lui finì secondo e io terzo, mi aveva battuto”.