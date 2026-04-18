Un’ora con un Marc Marquez micidiale: “Il 9° potrebbe essere il mio ultimo mondiale. La mia gara migliore? Argentina 2018”. E sul ritorno in Honda…

Da qui si arriva alla rinascita, quella del 2025 col 9° titolo mondiale. Gli mostrano una foto dei festeggiamenti e lui dice di ricordare pochissimo: “Questo giro, il giro d’onore, lo ricordo più per le immagini che ho visto che per il ricordo di per sé, io di quello non ricordo nulla. E mi dispiace, mi fa arrabbiare, vorrei ricordarlo ma non ce la faccio. È stata una liberazione”.



La cosa si fa più interessante quando gli chiedono un confronto col 2013 o le altre grosse emozioni della sua carriera: “All’epoca ero abituato a vincere e vivevo nel futuro, pensavo solo a vincere il mondiale dopo. Invece con il 9° titolo ho pensato che sì, avevo vinto ma avrebbe potuto essere l’ultimo. Gli altri no, non erano mai l’ultimo nella mia testa. Ma il 2020 mi ha insegnato che la tua vita può cambiare in un giorno. E allora questo sì che l’ho pensato: godiamocela perché potrebbe essere il mio ultimo mondiale”.

Dai commenti arriva una domanda su quella che secondo lui è stata la sua giocata migliore, la sua grande epoca: “Ci sono state gare in cui non ho vinto ma in cui mi sono sentito di aver guidato meglio di sempre. Una è stata Argentina 2018 e l’altra Jerez 2020. Queste due gare… sembrava che fossi alla PlayStation. In Argentina mi hanno penalizzato, ho fatto un ride through… ma è stato uno dei miei GP migliori”. Questo è l’unico momento in cui, anche senza nominarlo, si parla di Valentino Rossi: “Qualcuno si è arrabbiato nel 2018”, gli dicono. E lui, ridendo: “In quella gara sì”.



Tornando alla carriera e al momento del ritiro, Marc parla ancora una volta di quando e come ha intenzione di ritirarsi: “Io andrò avanti finché il mio corpo me lo permetterà. E so che a farmi smettere sarà prima il mio corpo della mia mentalità. Più per il mio corpo che per la mia voglia di continuare. Dovrò capire fino a che punto sarò disposto ad accettare di soffrire”. Poi si aspetta, una volta lasciata la MotoGP, di trovare un se stesso differente: “Una delle cose che ti stancano di più durante la carriera è l’esposizione mediatica. E normalmente i piloti spariscono per un anno o due e poi tornano. Lo vedi con Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Dani Pedrosa… Sono curioso di vedere come cambia”.



Per chiedere, gli chiedono cosa pensa all’idea che il suo compagno di squadra possa batterlo. Lui risponde pensando a Pedro Acosta, con cui condividerà il Team Lenovo Ducati dal 2026: “Succederà, è una cosa naturale. Non puoi vivere con la paura che il compagno di squadra ti batta. È vero che non mi è mai successo, però è naturale e succede. Come… se Leo Messi non andasse mai in panchina. Se giocasse nel Barcellona chi sarebbe in campo, lui o Lamine Yamal? Però Lamine Yamal è meglio di Messi? Per ora no, e vedremo tra vent’anni chi è stato il più grande. Ma è una cosa naturale, è più una cosa che interessa alla gente di quanto interessi a me. Non mi preoccupa tanto, è normale che a trenta e rotti anni non riuscirò a battere quelli che ne hanno venti, con la mente fresca e senza infortuni”.