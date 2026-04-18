SBK 2026: riprovateci con la neve! La pioggia e Lecuona non bastano a rovinare il sabato di Assen a re Nicolò Bulega

Oltre la pioggia – che a quanto pare ormai non è più un limite - oggi c’ha provato in tutti i modi anche Iker Lecuona, con un primo duello chiuso dopo tre giri e il secondo chiuso quando invece ne mancavano poco più di due e lo spagnolo era riuscito a rifarsi sotto proprio approfittando della pista che cominciava a bagnarsi. “In partenza Iker è scattato meglio di me e quindi sono stato dietro per un po’ – ha raccontato Bulega in sala stampa – poi sentivo di avere un forte vantaggio, ma quando ho visto la pioggia ho avuto un attimo di esitazione. Non avevo tutto sotto controllo”.

L’italiano, a dispetto di una supremazia impressionante, ha spiegato che il feeling con la moto non è ancora perfetto e che, avendo una Panigale nuova, anche i riferimenti con i dati del passato servono solo come base da cui partire per poi limare direttamente secondo la pista tutto quello che c’è da limare. Con la pioggia che, quindi, è diventata una variabile pericolosa in quel frangente di Race1. “La situazione – ha spiegato ancora - è stata complicata per due o tre giri, c’erano dei punti dove non era veramente bagnato, ma stava piovendo mentre il resto della pista era asciutto. Negli ultimi giri è tornato tutto asciutto e ho ripreso il mio passo: da fuori forse è sembrata facile, ma non commettere errori non è stato affatto facile. Iker? E’ un gran pilota, non corri in MotoGP se non lo sei e lui ci ha corso. Prima o poi mi batterà, ma per ora non è ancora successo e farò di tutto perché non succeda”.