In Italia la Ferrari verrà schiacciata da Kimi Antonelli nei prossimi anni? “Sarà interessante, può spostare l’attenzione”. E sul mondiale e la pressione Kimi parla chiaro

“Sarebbe una storia incredibile da seguire”, ha poi proseguito l’italiano. “Naturalmente, la Ferrari è la Ferrari: è enorme, è monumentale. Ma un pilota italiano come Kimi, che arriva dalla stessa regione, con lo stesso accento e tutto il resto, potrebbe rendere molto interessante capire quanto grande sarà questo eventuale cambio di attenzione e quanto forte sarà il seguito”.

Quando si parla di Antonelli, poi, un’altra domanda che spesso viene posta è: perché a prenderlo non è stata la Scuderia? Soprattutto se, prima che Mercedes lo mettesse sotto-contratto, Kimi lo aveva sotto osservazione. E anche qui, Domenicali non ha dubbi: “Su questo devo dire la verità ancora una volta: Toto, quando l’ha scelto, aprendogli la strada verso la F1, facendolo saltare da un campionato all’altro, portandolo già l’anno scorso in quel ruolo… non so quanti team principal l’avrebbero fatto. Quindi merito a lui: ha avuto occhio”.