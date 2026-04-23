Ecco come abbiamo raggirato la sicurezza a Monza, per il filming day della Ferrari. Il segreto? Tra reti e alberi “Il vero tifoso una soluzione la trova sempre”

Tra le risate e qualche discorso più approfondito passa anche il pomeriggio, quando è Hamilton a girare. Rimaniamo in quattro: il sottoscritto, il ragazzo conosciuto poche ore prima e la coppia padre figlio, 47 e 18 anni ciascuno.

Tale Marco, dopo aver visto Sir Lewis passare per quello che sarebbe stato il suo nono o decimo giro, ci guarda e fa: “Cara Ferrari, puoi anche blindare l’intero parco che tanto, alla fine, il tifoso vero la soluzione la trova lo stesso”. Decidiamo all’istante: diventerà il titolo del nostro racconto.



Alla fine così è stato: prima di tornare a casa distrutti, con il contapassi che segna 17 chilometri, mentre aspettiamo l’ennesimo bus pensiamo che, nonostante qualche sforzo, l’obiettivo è stato raggiunto. La Ferrari l’abbiamo vista, magari non dal posto più comodo, ma va bene lo stesso. E come noi, lo stesso hanno fatto tantissimi ragazzi, famiglie, giovani e pure anziani. Perché alla fine, la Ferrari è proprio questo. Anche quando sembrerebbe impossibile, unisce. Ecco perché è più speciale delle altre squadre.