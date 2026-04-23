Pecco Bagnaia, la Ducati e i Marquez: “Loro sono più in difficoltà con questa moto, è più difficile da fermare un po’ come succedeva a me l’anno scorso”

Sta poi venendo fuori una certa discrepanza nelle dichiarazioni dei piloti nel team rosso, perché mentre Pecco parla di crisi a fine gara Marc dice esattamente l’opposto: la moto, dice lo spagnolo, non funziona con le gomme nuove. Quando gli chiediamo se si sente sollevato all’idea che adesso siano tutti più o meno nella stessa barca lui risponde così: “L’anno scorso io lamentavo le stesse cose di Diggia, Alex Marquez aveva la GP24 che… è una moto che vincerebbe ancora oggi, senza problemi. E Marc si è trovato subito bene senza i problemi che ho avuto io, fin dall’Indonesia dove invece li ha avuti anche lui, uguali. Non so cosa sia successo ma nel weekend in Indonesia era molto in difficoltà. Ora siamo più o meno tutti con lo stesso feeling, Diggia si sta trovando un po’ meglio e la stabilità lo ha aiutato a migliorarsi. Marc e Alex invece sono più in difficoltà perché questa moto è più difficile da fermare, che è un po’ quello che succedeva a me l’anno scorso. Però sai, dopo un anno che stai lì a provarci alla fine cerchi di toglierti dalla testa quello che avevi prima - che sicuramente era meglio - per lavorare con quello che hai. E ora stiamo lavorando tutti insieme per capire cosa fare, abbiamo parlato più volte tra di noi per capire cosa chiedere a Ducati e andare nella stessa direzione”.



A questo proposito Di Giannantonio è stato piuttosto chiaro: i quattro piloti Ducati non sono esattamente d’accordo su quale sia la strada giusta da seguire, il che è abbastanza ovvio se pensiamo che da una parte del box bisogna migliorare la resa della gomma a inizio gara e dall’altra riuscire a preservarla per il finale. Ad ogni modo, secondo Pecco il miglioramento rispetto allo scorso anno c’è stato eccome: “Ora l’anteriore è più attaccato all’asfalto, l’anno scorso era… più morbido. È difficile da spiegare, di fatto non sentivo l’anteriore: spingevo senza sapere se era possibile spingere di più o no. Magari spingevo di più e andavo più piano senza sapere perché, mentre quest’anno è più chiaro e se spingo si vede, senti il limite”.