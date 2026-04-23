Chi è Tyra Caterina Grant, la diciottenne italiana che ha stravinto a Madrid la sua prima partita Wta. Una nuova speranza per il nostro tennis? Il padre ex cestista, l'allenatore di Sinner e la nuova posizione nel ranking

La carriera da junior già avvisava l'arrivo di una promessa. Nel 2018 vince il Lemon Bowl Under 10. Vince tre tornei dello Slam junior in doppio: Roland Garros, Wimbledon e Australian Open. In singolare tocca la semifinale al Roland Garros e la finale al Trofeo Bonfiglio di Milano. A ottobre 2024, a diciotto anni, è numero 2 del mondo nel ranking juniores.

Da settembre 2025 lavora a Casale Monferrato con Graziano Gavazzi. Il lavoro è certosino, focalizzato: colpi da fondo prima, servizio adesso. La formula per creare una giocatrice moderna, potente e precisa. L'esordio nel main draw Wta arriva nel 2025 a Miami, ma viene sconfitta dall'austriaca Julia Grabher. Poi ci riprova a Roma e agli US Open, nel frattempo vince tre tornei nel circuito ITF e, quasi in sordina, diventa campionessa del mondo per squadre: il capitano Tathiana Garbin la convoca nella squadra italiana che conquista la Billie Jean King Cup 2025.

Ora è arrivata la prima vittoria. Dominando, al momento giusto, prima di Roma dove sarà presente con una wild card. In un colpo solo ha già scalato 39 posizioni del ranking. Ora al secondo turno la aspetta Sorana Cirstea, numero 26 del mondo, difficile ma non impossibile. Intanto Tyra Grant si è rivelata al mondo, la brezza di Bordighera evidentemente funziona. E Tyra Grant ha appena iniziato a soffiare.