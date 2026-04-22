La Rai perde pezzi di diritti tv: niente Jannik Sinner agli Internazionali. Quanto vale la perdita degli Atp di Roma per la rete pubblica? E anche il mondo del ciclismo borbotta

Una scelta che è probabilmente frutto degli straordinari risultati di share del torneo di Montecarlo, 1,9 milioni di spettatori su TV8 e 1,3 sui canali Sky, per uno share totale del 25,1. Un danno enorme per la Rai che con la finale dello scorso anno, in onda su Rai 1, aveva raggiunto ben 4.885.000 spettatori pari al 37,7% di share, il dato più alto dell'intera domenica. Un risultato che, unito ai 1.100.000 spettatori su Sky Sport, pari all'8,5% di share, ha fatto della finale della scorsa edizione la terza partita di tennis più vista di sempre in Italia, superando anche programmi di punta del palinsesto.

Ma, se la finale di Roma 2025 è la terza, quali sono le prime due? Ovviamente c'è sempre lo zampino di Sinner, con le finali delle Atp Finals 2023 e 2025, rispettivamente 6.686.000 e 7.055.000.

Il tennis, complice il numero uno del mondo e la crisi del calcio italiano, è diventato un asset importantissimo nella partita dei diritti televisivi, e farselo sfuggire può fare molto male agli ascolti. Ma il dato preoccupante è che questo è solo l'ultimo di una lunga lista di eventi sportivi che pian piano stanno abbandonando la tv di Stato.

Uno dei piatti forti della casa era il ciclismo, storicamente uno degli sport più identitari della Rai. Il Giro d'Italia va in onda sul servizio pubblico praticamente ininterrottamente dagli anni Cinquanta, e la copertura delle grandi classiche italiane — Milano-Sanremo, Il Lombardia, Tirreno-Adriatico — è da sempre un appuntamento fisso di Rai 2 e Rai Sport. Ora anche la bicicletta sta abbandonando i palinsesti dell'emittente, fagocitata da Eurosport e dalla colpevole inerzia della Rai che ha deciso di non rinnovare alcuni accordi per ragioni di budget. Quest'anno tre importanti Classiche, Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race e Freccia Vallone, sono state sprovviste di copertura in chiaro, e il quadro rischia di aggravarsi.

Già qualche mese fa era arrivata la dura presa di posizione dei dipendenti Rai e del sindacato: “Usigrai e il Cdr di Raisport esprimono grande preoccupazione per il fatto che la Rai abbia perso i diritti delle Atp Finals di tennis. Dopo la Serie A di basket, il 6 Nazioni di rugby, numerose classiche di ciclismo come la Freccia Vallone e il Giro delle Fiandre, oltre alla Coppa Italia di calcio, un altro pezzo di offerta sportiva che scompare dal servizio pubblico. Ci aspettiamo ora che, a fronte di queste dolorose rinunce, l’azienda investa acquisendo i diritti di altri eventi sportivi di pari interesse per il pubblico”.

Così, mentre Sinner scrive la storia del nostro tennis, la Rai è costretta a girarsi dall'altra parte. Un lusso che, in termini di ascolti e raccolta pubblicitaria, costerà caro.