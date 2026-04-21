[VIDEO] Vi presentiamo Camilla, una ragazza cieca che vive la MotoGP come una religione

Siamo partiti da casa che era ancora buio, io da Venezia e Leonardo, che ha filmato la giornata, da Milano. Soldi in tasca per pagare a malapena la benzina. Non avevamo mai visto Camilla in faccia, eppure l’idea che lei non ci avrebbe visti neanche dopo, cieca da quando aveva sette anni, in qualche modo ha reso tutto più semplice: se si fida lei di farci entrare in casa sua, se è disposta a questo, non possiamo essere nervosi noi che qualcosa vada storto, andrà bene. L’idea è semplice: facciamo due parole, la carichiamo in macchina e partiamo per Chivasso, dove Pecco Bagnaia ci dovrebbe concedere un quarto d’ora per chiacchierare assieme. Camilla vive in un piccolo monolocale nel centro di Bologna, ha una canzone di De Gregori stampata a grosse lettere in rilievo sul muro e dorme con Juliette, un Labrador nero dagli occhi dolci che le fa da cane guida. “Mi sveglia sempre alle cinque per essere sicura che io sia ancora viva”, racconta. Camilla accende la luce quando arrivano gli ospiti. È leggera, spigliata, diretta. I capelli viola e un piercing al naso. Mi aveva scritto qualcosa come un anno fa, sui social, per parlare di corse e di MotoGP dopo aver ascoltato un’intervista che avevo fatto a Pietro Bagnaia in un van parcheggiato nel paddock di Assen, chiedendomi poi se sarebbe mai stato possibile farle conoscere Pecco.