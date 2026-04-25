Finalmente una bella notizia: la F1 torna in Turchia dal 2027, ma com’è possibile visto il limite delle 24 gare a stagione dopo l’annuncio di Portimao? C’entra il futuro di altri due GP…

C'è un circuito che gli appassionati di F1 non hanno mai smesso di rimpiangere. Istanbul Park era sparito dal calendario del Circus nel 2011, inghiottito da difficoltà finanziarie nonostante avesse prodotto gare memorabili, caratterizzato da un layout unico e una curva, la 8, diventata così caratteristica (e sfidante) da essere replicata da Hermann Tilke quando ha progettato il circuito di Austin, in Texas. Sedici anni dopo, è ufficiale: la Turchia torna in calendario dal 2027, con un accordo quinquennale garantito fino al 2031.

E qui sorge una domanda: se il limite di gare previsto da FIA e Liberty Media è fissato a 24, come verrà gestito il ritorno di Istanbul Park? Il calendario della F1 funziona sempre di più attraverso un sistema di rotazione: le gare non si aggiungono semplicemente, si alternano, perché il numero di appuntamenti - come detto - ha un limite e ogni nuovo ingresso richiede che qualcun altro si faccia da parte.

Nel 2026 Zandvoort ospiterà il suo ultimo Gran Premio in F1, almeno per ora. Barcellona, invece, non sparirà del tutto ma entrerà in rotazione con Spa-Francorchamps, cedendo il suo slot fisso nel calendario. Sono questi movimenti che aprono la porta al GP della Turchia che, insieme al ritorno del Gran Premio del Portogallo a Portimao, rappresenta una delle novità più attese del 2027.