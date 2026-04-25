Aprilia è ancora il riferimento a Jerez? Bezzecchi si prende un piccolo record, Martín viene penalizzato e Trackhouse blinda la Q2

Aprilia è ancora la prima forza in campionato? Può darsi. Marco Bezzecchi e Raul Fernandez ci hanno raccontato di aver lavorato molto con la gomma soft, che è quella con cui fanno più fatica a esprimersi perché la moto diventa più nervosa. Eppure Bezzecchi è l’unico pilota in tutta la griglia ad aver abbattuto il muro dei 300 Km/h di velocità massima in fondo al rettilineo, che vorrà dire poco ma è comunque qualcosa.



Jorge Martín, di contro, ha sistemato un weekend partito nel peggiore dei modi con un paio di cadute, una nel giro di schieramento per le prove di partenza alla fine delle FP1 e un’altra in curva 13. Il fatto che sia riuscito comunque a entrare in Q2 è un ottimo segnale, anche se nel pomeriggio la Direzione Gara lo ha penalizzato per aver intralciato Alex Marquez (a fine turno, tra curva 3 e curva 4) retrocedendolo di tre posizioni in griglia per la gara di domenica.



Bene anche Trackhouse. Il team americano è sceso in pista con l’ennesima livrea speciale per celebrare il nuovo sponsor SuperFile, livrea che pare uscita dritta dagli anni novanta: giallo su nero, fulmini sul cupolino e fiancate e uno Zeus in versione culturista che lancia saette dall’ala anteriore. La squadra è stata anche il grande tema di mercato di oggi, con Davide Brivio che ha raccontato dell’addio di Ai Ogura e del suo sostituto, che sarà “un pilota d’esperienza”.



In sintesi, Aprilia c’è. E, se con la gomma morbida deve ancora migliorare, con la media e le temperature più alte che batteranno sul circuito da domani può fare paura con tutti e quattro i piloti. Certo che a vedere la classifica il grande favorito non è più Marco Bezzecchi, è Alex Marquez. Tanto che le GP26 affidate a Gresini e VR46 viaggiano più forte delle ufficialissime rosse.