“Non ne ho per attaccare, ne ho per sopravvivere”: Marc Marquez a mezzo secondo dal fratello in un venerdì di Jerez con una costante tra le (preoccupanti) sorprese

La costante di questo venerdì? Marco Bezzecchi. Che ha chiuso terzo, pur faticando più di quanto fatto fin qui, ma comunque lassù, dietro a un Alex Marquez che ha trovato il giro perfetto e a un Fabio Di Giannantonio sempre costante. Non sono loro due, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio le sorprese (visto che comunque parliamo di due piloti che hanno già dimostrato di sapersi giocare le vittorie), ma, appunto, tutti quelli che non stanno lassù e che invece a Jerez avrebbero dovuto rinascere. A cominciare, da Pecco Bagnaia, caduto a inizio turno, e appunto, da un Marc Marquez apparso più realista del re in sala stampa. “La caduta mi ha messo nelle condizioni di fare pochi giri” – ha commentato l’italiano.

“L'obiettivo principale – ha detto invece Marc Marquez - era raggiungere la Q2 e ci siamo riusciti. Non è stato affatto facile. Al momento, siamo ben lontani dall’obiettivo e puntiamo al quarto o quinto posto. Dobbiamo migliorare, soprattutto in qualifica, perché sarà fondamentale. Alex? In questo momento ha più possibilità di me, quindi sì, firmerei per salire sul podio anche se dietro a lui. Fisicamente sto bene e tutto dipenderà, quindi dal continuare a lavorare per cercare le soluzioni migliori che mi permettano di guidare come vorrei: al momento non ne ho per attaccare, ma per sopravvivere”.