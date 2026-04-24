24 aprile 2026

“Non ne ho per attaccare, ne ho per sopravvivere”: Marc Marquez a mezzo secondo dal fratello in un venerdì di Jerez con una costante tra le (preoccupanti) sorprese

24 aprile 2026

Quarto col muso lungo. Marc Marquez non fa drammi, ma ammette che nel venerdì di Jerez è stato tutto molto più difficile di quanto la classifica lascerebbe intendere. Alex a parte, però, sono tutti lì, con Marco Bezzecchi per costante...
&ldquo;Non ne ho per attaccare, ne ho per sopravvivere&rdquo;: Marc Marquez a mezzo secondo dal fratello in un venerd&igrave; di Jerez con una costante tra le (preoccupanti) sorprese

“Alex mezzo secondo davanti a Marc non si spiega”. Jorge Lorenzo l’ha detto a DAZN Spagna andando giù dritto su ciò che ha raccontato la pista nel venerdì di Jerez, con un Alex Marquez capace di un gran tempo sul giro e un Marc Marquez che ha sì chiuso quarto, ma soffrendo. Lo stesso Marc, poi, una volta in sala stampa ha confermato tutto anche al nostro microfono: “non ne ho per attaccare, ne ho per sopravvivere”. Poche parole che raccontano tutto. E è un tutto che non riguarda solo Ducati, ma tutti i più attesi di Jerez, compreso quel Pecco Bagnaia che è entrato nei dieci solo a fine turno, con un time attack che ha avuto più il sapore della disperazione che dei problemi risolti. Ok, è solo venerdì e è il giorno in cui non ci si gioca niente. Anzi, quello che c’era da giocarsi, tutto sommato, i piloti di vertice sono riusciti comunque a conquistarlo, ad eccezione di un Pedro Acosta che sarà costretto domani a passare dalla Q1.

La costante di questo venerdì? Marco Bezzecchi. Che ha chiuso terzo, pur faticando più di quanto fatto fin qui, ma comunque lassù, dietro a un Alex Marquez che ha trovato il giro perfetto e a un Fabio Di Giannantonio sempre costante. Non sono loro due, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio le sorprese (visto che comunque parliamo di due piloti che hanno già dimostrato di sapersi giocare le vittorie), ma, appunto, tutti quelli che non stanno lassù e che invece a Jerez avrebbero dovuto rinascere. A cominciare, da Pecco Bagnaia, caduto a inizio turno, e appunto, da un Marc Marquez apparso più realista del re in sala stampa. “La caduta mi ha messo nelle condizioni di fare pochi giri” – ha commentato l’italiano.

“L'obiettivo principale – ha detto invece Marc Marquez - era raggiungere la Q2 e ci siamo riusciti. Non è stato affatto facile. Al momento, siamo ben lontani dall’obiettivo e puntiamo al quarto o quinto posto. Dobbiamo migliorare, soprattutto in qualifica, perché sarà fondamentale. Alex? In questo momento ha più possibilità di me, quindi sì, firmerei per salire sul podio anche se dietro a lui. Fisicamente sto bene e tutto dipenderà, quindi dal continuare a lavorare per cercare le soluzioni migliori che mi permettano di guidare come vorrei: al momento non ne ho per attaccare, ma per sopravvivere”.

Di umore opposto, chiaramente, il fratello Alex. “I problemi che avevo dall’inizio dell’anno, qui a Jerez non li ho – ha detto il 73 - È una pista in cui conta molto l'apex, portare sempre la velocità: ci sono staccate forti, ma non tantissime quindi è importante portare l'apex e fare il tempo lì, per quello mi piace. Per quello vado forte qui. Mi sono sentito bene, ho tenuto il flow e sono stato veloce, quindi sono molto contento".

Per quanto riguarda le altre sorprese, da segnalare positivamente l’ingresso dei dieci di Enea Bastianini e non positivamente, invece, l’esclusione di tutte le Honda dalla Q2, con Mir che guida la truppa dall’undicesima piazza seguito da Zarco e Marini e Moreira solo diciannovesimo. Male, decisamente male e con un Quartararo furibondo, invece, le Yamaha: il francese è diciassettesimo davanti a Razgatlioglu, mentre Miller è ventesimo davanti a Alex Rins.

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La classifica del venerdì di Jerez

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