Questo Marc Marquez non l’avete mai visto: a Jerez ci spiega i limiti della sua guida, l’enorme problema nel GP di Austin e dove fatica con la moto

Marc ripete poi di stare decisamente meglio fisicamente. Certo, dice poi, che non si vede tra i favoriti, anche considerando come sono andate le cose fino a qui: “Abbiamo già fatto tre gare in tre diversi layout e alla fine Bezzecchi è il favorito, è stato davanti in ogni giro nelle ultime tre gare. Ora cercheremo di fare un altro passo avanti in termini di stile di guida e di moto, in modo da essere più vicini all’Aprilia che adesso sta tenendo alto il livello”.

A questo proposito, cosa di cui hanno parlato sia Bagnaia che Di Giannantonio, in Ducati manca ancora una linea comune da seguire per lo sviluppo, visto e considerato che per Marc i problemi sono di tutt’altro genere: “Io al contrario degli altri piloti Ducati mi sento meglio a fine gara e faccio fatica all’inizio, dobbiamo trovare un compromesso anche rispetto ai nostri setting e agli stili di guida. Sembra che l’Aprilia abbia una gran velocità in curva e che riesca a trovare un ottimo compromesso tra velocità e consumo gomme”.