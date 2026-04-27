Ma quale MotoGP a Jerez, il vero delirio è stato nel CIV e noi eravamo lì per raccontarvelo: “Nel mondiale SBK non combinate niente, persino Rea fa magre figure”

Apriti cielo! Dal pubblico è intervenuto Alessandro Michelozzi, patron di Honda Improve, oltre a qualcuno del Dmr. Un po’ come se Davide Tardozzi e Gunther Steiner si mettessero a litigare con Fabio Quartararo per una affermazione tecnica fatta durante una conferenza stampa.



Forse per questo da Jerez arrivavano telefonate incuriosite e bramose di dettagli. Che poi a ben vedere l’approccio di Pirro non ha nulla di eccezionale… Toprak Razgatlioglu ad inizio 2025, dopo alcune vittorie di Nicolò Bulega, si lamentò dei presunti vantaggi tecnici di Ducati e da quel momento la sua BMW iniziò a volare. Nessuno di Ducati si scagliò contro di lui, come ieri contro Michele. Purtroppo lamentarsi, nelle gare derivate dalla serie, serve davvero, se non altro per fare modificare i regolamenti a proprio favore. Forse nella “rivolta” degli addetti ai lavori c’erano gli anni di duro lavoro mentre a dominare erano Pirro e Ducati. “Adesso che lavoriamo bene anche noi e abbiamo preso un vantaggio si lamentano!’”, si è sentito dire, anche se con ben altri termini.



Durante la conversazione a Pirro escono frasi che resteranno nella storia: “Ma voi nel mondiale Superbike non combinate niente, persino Rea fa delle magre figure sulle vostre moto”. Parole che fanno incazzare non poco i signori di Honda e Yamaha. Sembra di essere al bar. Bello bello, mi sento addosso qualche cosa degli antichi romani al Colosseo. Michele, a 14 anni d’età, ha lasciato San Giovanni Rotondo per inseguire il suo sogno di campione, trasferendosi a casa del presidente del motoclub “Paolo Tordi” di Cesena, il caro Vladimiro Zavalloni e consorte, sopportando la lontananza degli affetti, coccolato come un altro figlio. Certo non so se siate mai stati a San Giovanni Rotondo. Io sì, per circa 45 minuti una sera tardi, e me ne sono scappato di corsa: sembra una specie di gigantesca cappella votiva. Il ragazzino pugliese è venuto in Romagna e ha lottato con forza per realizzare i suoi obiettivi: ha fatto parte del ciclo vittorioso più bello di Ducati in MotoGP; ha vinto una gara in Moto2 iconica e triste perché si riprendeva dopo aver detto addio a Marco Simoncelli; ha lottato con le CRT; ha battuto Toni Cairoli e Valentino Rossi centrando 10 titoli nel palmares, anche se nazionali e non mondiali. E non solo con Ducati.



Dieci corone non sono una passeggiata come sta scoprendo anche Marc Marquez, anche se la decima appare sempre lì, vicina, pronta ad aspettare il tuo augusto testone. Beh, Michele c’è riuscito perché è super competitivo e lascia poco al caso. In fondo gestisce anche un’azienda, Garage 51, due campionati monomarca, i collaudi della nuova 850 GP27, quelli dell’attuale GP26 e della Panigale V4, ma vuole ancora giocarsi il titolo tricolore e fare 10+1 sul casco. Delbianco lo ha studiato per anni: lo ha sofferto e sfidato perdendo, alla fine lo ha battuto e ora non vuol smettere di sognare. In un certo senso ne segue le orme: è diventato collaudatore ufficiale Yamaha per cui partecipa anche al mondiale Endurance. Giannini guarda in un angolo i due “romagnoli” e impara. Non parla il giovane laziale, ma c’è da scommettere che dentro pensa: “Presto vi vengo a corcare”.

Sono tre piloti forti che vogliono diventare i punti di riferimento: uno è il passato che vuole tornare, l’altro è il presente che non vuole svanire, il terzo è il futuro che ha fame di iniziare. Bella storia, bella da vivere da protagonista, bella da vivere da aiutante e collaboratore, bella da raccontare. Ognuno, però, facendo il suo lavoro e senza farsi prendere da inutili isterismi da pagina social. Tutti, nella sala, avevano una parte di ragione, ma solo tre persone avrebbero dovuto parlare in quel momento.



Se non altro ci avete resi più belli ed interessanti di Jerez e fatto vivere un’emozione palpitante da dietro le quinte motoristico: grazie, ma non continuate così! o è meglio di sì? e la centralina Magneti Marelli? Il bilanciamento fra Ducati e la concorrenza? Davide Stirpe, Samuele Cavalieri, Michael Ruben Rinaldi e Kevin Manfredi con Ducati gestite da varie squadre hanno ottenuto molto meno di Pirro, ma anche gli altri piloti Yamaha e Honda hanno raccolto meno di Delbianco e Giannini: così è difficile avere un’idea precisa, le prossime gare potranno dircelo in modo più chiaro.