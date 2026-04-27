Dentro le scarpe che hanno abbattuto il muro delle due ore: come la tecnologia ha rivoluzionato l'atletica. 500 euro per correre come Sawe?

Quello delle due ore era uno dei muri più iconici e apparentemente invalicabili della storia dello sport mondiale. Lo ha infranto un trentunenne keniota in una domenica londinese di fine aprile. Sabastian Sawe ha fermato il cronometro in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi. Alle sue spalle, l'etiope Yomif Kejelcha, al debutto assoluto sulla distanza, ha corso in 1h59'41", diventando il debuttante più veloce della storia, nonché il secondo uomo della storia a scendere sotto le due ore. Una storia che meriterebbe un capitolo a sé. Ma oggi, la corsa d'elite è soprattutto una sfida tecnologica. Per fissare la nuova asticella sui 42,195 chilometri serve un atleta generazionale, un percorso e un clima favorevole, ma soprattutto delle scarpe rivoluzionarie.

Le scarpe sono diventate con gli anni una componente fondamentale per gli atleti, e un terreno di scontro fra le marche produttrici. Un clima da corsa alla spazio, la corsa alla scarpe dei record. La prima marca a scendere sotto le 2 ore è stata Adidas con le Adizero Adios Pro Evo 3. Per riuscirci nel 2019 Nike aveva organizzato un mega evento a Vienna: Breaking2. Percorso scelto al millimetro, lepri a rotazione continua, persino un'auto con un laser proiettato sul terreno per guidare il ritmo. Eliud Kipchoge, il più forte maratoneta della storia, ce l'aveva fatta fermandosi a 1h59'40 (comunque più del nuovo record di Sawe). Ma quel tempo non valeva come record ufficiale, perché le condizioni erano troppo artificiali per gli standard di World Athletics. Era una dimostrazione scientifica straordinaria, non una gara vera. Ai piedi di Kipchoge le scarpe che hanno dato inizio alla rivoluzione: le Nike ZoomX Vaporfly.