Sinner, le mani sul volante (e su Madrid), ma Paolo Bertolucci ha una domanda: "Quanto è stanco di testa?". E su Rafa Jodar: "Non è uno di quei giovinotti arroganti"

Jannik Sinner è in semifinale a Madrid. Missione compiuta, collezione completa: ora ha disputato le semifinali in tutti i tornei Masters 1000 del circuito, e battendo Fils completerebbe anche la collezione delle finali. Con il forfait di Alcaraz è il favorito numero 1 per le vittorie a Madrid e Roma, che gli permetterebbero di completare i 1000. Eppure quello di ieri non è stato il Sinner a cui ci siamo abituati. Qualche errore di troppo, soprattutto al servizio. Stanchezza? Sì, ma Paolo Bertolucci sulla Gazzetta precisa: "Fisicamente, abbiamo visto uno Sinner ancora brillante, che si muove bene, arriva sulla palla con il solito timing. Semmai, la domanda è un'altra: quanto è stanco di testa?". Eccola. È questa la domanda che vale la pena farsi adesso. Perché Bertolucci, che di tennis ne ha giocato e tornei ne ha girati, precisa: "E se da un lato è vero, come ha fatto notare anche Simone Vagnozzi, che la partita è sempre al miglior allenamento, è la routine del torneo che consuma energie: match, impegni con la stampa, recupero, terapie."

Fino ai quarti Sinner ci arriva quasi sempre in gestione. Ieri invece ha dovuto lavorare per davvero, contro uno degli astri nascenti del circuito. E lì si è visto tutto quello che conta: "Ha sofferto, ma ha sempre dato l'impressione di tenere ben salde le mani sul volante. E senza fare rumore, senza strappi apparenti, ma con quella progressione che appartiene ai grandi, ha condotto l'auto a destinazione."