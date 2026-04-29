Jannik Sinner contro Rafael Jodar? Il re del ranking non brilla a Madrid, ma chiude e parla chiaro: "Lui e Fonseca possono essere i futuri avversari"

Il match inizia bene per lo spagnolo, che ottiene il servizio e porta a casa il primo game. Ai vantaggi invece va il turno di battuta di Sinner, che si porta sull’1-1 con il primo ace dell’incontro. È un Jannik cauto negli spostamenti, diffidente forse della composizione della terra madrilena in una partita di peso. Sono diversi gli errori gravi del numero 1 al mondo, mentre lo spagnolo costruisce i punti e le accelerazioni non si fanno attendere. Il primo break a favore dell’italiano arriva sul 3-2, sigillato con un rovescio imprendibile nei pressi della linea di fondo. Sembra questo il momento chiave del set, con Jodar costretto a destreggiarsi come può contro le velocità dell’avversario. È 6-2 il risultato parziale a favore di Sinner, cinque giochi consecutivi dinanzi a un evidente calo di prestazione del numero 42 del ranking. Un risultato positivo ma non lusinghiero, che nasconde l’inizio in salita dell’altoatesino, impegnato in turni di battuta mai tranquilli (fatta eccezione dell’ultimo) e fautore di errori gratuiti compensati però da quelli del giovane iberico.

Il secondo set inizia tale e quale al primo, con lo spagnolo che ottiene il game inaugurale, per poi cedere sul servizio di Sinner, ora meno impacciato. Torna a farsi sentire l’incisività del leader della classifica, ma non basta a centrare il break come in precedenza. La tenuta mentale che lo contraddistingue fa capolino quando, sul 15-40, 2-3, gioca quattro punti da campione ed evita di andare sotto 4-2. Rafael Jodar, dal canto suo, lo troviamo spesso a capo dello scambio ma senza quella voglia di strafare, il che - contro Sinner - significa dover giocare sempre una palla (scomoda) in più. Il punto della partita arriva sul 3-2, vantaggio Jodar: un cross stretto di rovescio in recupero, una prodezza che esce dalla racchetta di Jannik e che l’avversario si ferma per un attimo a replicare nella sua testa, fissando il punto d’impatto della palla con il terreno, chiedendosi probabilmente come sia stato possibile. Diverse le palle break annullate in pieno stile Sinner, con colpi da maestro che, nella loro bellezza, rivelano però anche le difficoltà dell’altoatesino, costretto a ricorrere alle armi pesanti di fronte al valore dell’avversario. Il nono game sul 4-4 è quel tipo di gioco infinito che può essere la svolta e questo Jodar lo sa, aggiudicandoselo senza farsi pregare due volte. Dopo il 5-4 a favore del madrileno, Jannik Sinner porta il match a un tie-break dal conto salatissimo: Jodar è costretto ad inchinarsi alla superiorità (ed esperienza) dell’italiano, che si aggiudica l’incontro con un 7-6 (7-0). Sono undici i punti consecutivi sul finale.