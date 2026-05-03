Perché Kimi Antonelli dopo Miami è da mondiale? I record eguagliati di Senna e Schumacher, la differenza fatta su Russell, la lucidità del dopo gara. E anche i numeri sono dalla sua parte

Tre su quattro, cento punti e leadership del mondiale estesa, ancora. Kimi Antonelli a Miami vince ed esulta alla Usain Bolt, come quando in kart dominava, per un rito che sempre più spesso inizia a ripetersi. Proprio come al tempo, quando nessuno sembrava potesse fermarlo. Così sta andando il suo 2026, anche quando vincere non è così scontato: stavolta Mercedes non ha dominato, e la McLaren ha messo pressione con Lando Norris fino alla fine, ma non ce n’è stato per nessuno.

Pole e vittoria, per la terza volta consecutiva. Numeri impressionanti, che non smettono di far sognare. Ma soprattutto, come ha sottolineato Marc Gené poco prima del taglio del traguardo, come si fa a non parlare di mondiale con questo Antonelli? Sembra inarrestabile, infila una magia dopo l’altra quasi dimenticando di essere solo alla sua stagione in F1. E infatti, non è un caso che non appena scende dalla sua W17 tutti i piloti vanno a congratularsi con lui.