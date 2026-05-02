Addio ad Alex Zanardi: figlio delle corse, affamato di vita anche quando questa gli chiedeva di fermarsi

Dalle quattro alle tre ruote, la vita di Alex Zanardi è sempre stata scandita dalla velocità. Veloce è stato anche il momento che quel 15 settembre 2001, al Lausitzring, ha messo un punto alla sua carriera da pilota, e un punto e virgola alla sua vita. Un incidente, quello avvenuto durante una gara automobilistica in Germania, che gli è costato l’amputazione degli arti inferiori, ma mai la voglia di andare avanti. Alex Zanardi è stato questo: eroe di resilienza, anche e soprattutto quando la vita gli ha presentato il conto. Peccato che lui non fosse mai sazio.

In 59 anni di vita ha accarezzato il sogno della Formula 1, lui che nella Motor Valley ci è nato. E si sa, scappare dal richiamo delle corse non è cosa da tutti. Poi il passaggio ad altre serie, la Champ Car e la DTM, su vetture turismo. È proprio durante una competizione nel campionato CART che è protagonista di quello che sarà a tutti gli effetti uno spartiacque. Sia per la sua carriera che per la sua vita. Del tipo che nel dolore e nella difficoltà da modo di ritrovarsi, abbracciando quello che poi diventerà un nuovo capitolo tutto da scrivere: il paraciclismo.