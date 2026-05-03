Dopo le scintille in Sprint, in gara sarà ancora Antonelli contro Leclerc? A Miami Kimi è impressionante, ma in mezzo a lui e Charles si piazza Verstappen. Male Russell e le due McLaren

A Miami si è riconfermato, artigliando una pole position che pesa tanto, specie perché il suo avversario numero uno - George Russell - fatica. E alle sue spalle un’altra sorpresa: Verstappen si prende la prima fila con un secondo tentativo perfetto, nel momento in cui gli altri rallentano o sbagliano. Le novità sulla RB22 hanno funzionato, e il Max visto a Miami è quello delle stagioni migliori: reattivo, preciso, capace di trovare il tempo quando serve. Terzo Leclerc, a tre decimi dalla pole, con la prima fila mancata per 179 millesimi. La Ferrari è della partita, ma per per adesso il gap che la SF-26 paga sui rettilinei rispetto ai motorizzati Mercedes fa la differenza.

Dietro, le McLaren deludono. Dopo la doppietta in Sprint Norris è quarto, Piastri addirittura settimo: sul giro secco la MCL40 non ha ripetuto quanto mostrato il venerdì, finendo per far fatica molto più del previsto. In mezzo ai due papaya si infilano Russell e Hamilton, ma per entrambi è un sabato complicatissimo: quattro decimi da Antonelli per George, due da Leclerc per Sir Lewis.

Non sono dove vorrebbero essere, entrambi per motivi differenti: Russell ha parlato di esecuzione non perfetta, Hamilton di un guaio al software della sua Ferrari. E tutti e due dovranno dare tutto in gara perché il confronto con i compagni inizia a pesare, specie in casa Mercedes.