Roberto Ravaglia, l’uomo dietro il ritorno di Alex Zanardi, a MOW: “Chiese lui di tornare, quasi non ci credevo. A Spa il più grande rimpianto”

Alex Zanardi è morto il 1 maggio, come Ayrton Senna. Una casualità, o forse no. A farcelo notare, dall’altra parte del telefono, è Roberto Ravaglia, una delle figure più vicine al pilota italiano nel corso della sua seconda vita sportiva, come la chiama lui. È la prima cosa che, appena risponde al telefono, gli viene in mente: “Scusami un attimo, ma nella serata del primo maggio non morì anche Ayrton?”, afferma con la voce rotta, bassa. Rispondiamo di sì, lui ribatte con un “Che fatalità”. Poco dopo, il ricordo diventa più personale. I due hanno vissuto fianco a fianco gli anni del rientro alle corse di Alex, quando l’italiano fu uno dei primi a sedersi al volante di una vettura da corsa pur non disponendo più di entrambe le gambe. Ravaglia era il team manager del team Roal, che lo ha accompagnato di fine settimana in fine settimana da quel 28 marzo 2004 a Monza. Anche in questo caso, forse, casualità o destino, stessa pista su cui un’altra leggenda tornò a correre dopo aver visto la morte in faccia, Niki Lauda. Una vita d’incastri, di coincidenze, di battaglie vinte quando in pochi ci avrebbero creduto. Questo era Alessandro Zanardi, un uomo capace di oltrepassare ogni limite.

Oggi è un brutto giorno per l’intero mondo dello sport, ma non solo. Chi era per te Alex Zanardi?

“Era un amico che ho conosciuto soprattutto quando è voluto rientrare nel mondo delle corse dopo il suo incidente. Sono stato con lui a partire da questo “aiuto” che gli abbiamo dato per poter rientrare, mettendogli a disposizione una macchina con tutto l'equipaggiamento necessario per renderlo operativo, fino al momento in cui ci siamo riusciti, per tutto il prosieguo della sua seconda carriera. Quindi, al di là del rapporto professionale con il pilota, si è creata poi una grande amicizia”.

Ricordi il vostro primo incontro?

“Il primo incontro sportivamente parlando è stato quando un giorno lui è venuto da me, al rientro dall'operazione che aveva avuto in Germania dopo l’incidente del Lausitzring, e mi ha detto: ‘Ma cosa dici se io tornassi a gareggiare?’. Allora gli ho detto: ‘In che senso tornare a gareggiare?’. E lui: ‘Ci inventiamo qualcosa, vedrai che ce la facciamo’. Non ero molto convinto, ma gli ho detto che potevamo provarci. Abbiamo preso una macchina, una Touring Car 320 BMW, e abbiamo cercato di adattargli la strumentazione. All’epoca c’era un ingegnere, Roberto Trevisan, anche lui amico di Alessandro, con cui abbiamo cercato di adattare tutti gli strumenti necessari affinché potesse guidare una macchina da corsa”.