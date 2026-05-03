Viva Francesco Farioli, che col Porto si è ripreso tutto dopo la beffa con l’Ajax. Una rivincita contro l’opinionismo italiano che lo aveva già condannato

Al Porto il nostro ragazzo si è ripreso tutto: ha vinto la Primeira Liga con due giornate di anticipo, battendo il Benfica allenato dal pluridecorato Mourinho e lo Sporting Lisbona, sorpresa di questa Champions League, che ha dato battaglia ai quarti di finale all’Arsenal. I numeri raccontano di una cavalcata da grande squadra: 85 punti, 64 gol segnati, solo 15 subiti e 18 vittorie nelle prime 19 partite. Inizio folgorante che aveva gasato subito il Do Dragão, ma per festeggiare si è atteso fino all’ultimo secondo, quando è stata la matematica a consegnare un trionfo storico per un allenatore italiano, grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Alverca.

Una luce nel mediocre movimento calcistico italiano, invecchiato nei ricordi del tempo che fu, e incapace di dare spazio ai giovani. Che sia Farioli l’inizio di una nuova storia.