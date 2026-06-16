Ma quindi com’è finita tra Charles Leclerc, la Ferrari e Brembo? Facciamo un po’ di chiarezza dopo il casino tra Monaco e Barcellona

Quella soluzione, si scoprirà a posteriori, sono dei diversi dischi dei freni. Non prodotti da Brembo, che da più di cinquant’anni equipaggia la Scuderia - e non solo -, ma da Carbone Industrie, gli stessi che si è scoperto Hamilton stesse usando fin dal Giappone. Per l’inglese il passaggio è stato un ritorno alle origini, visto che sia in McLaren che in Mercedes li ha sempre utilizzati.

Ma attenzione. Non è che Brembo da un giorno all’altro si sia dimenticata come costruire un buon disco e quindi Hamilton abbia deciso di usarne uno migliore. Semplicemente, tutto si rifà al feeling, come quando noi persone normali indossiamo una scarpa: ce ne sono tante di altissima qualità, ma non tutte si adattano al 100% al nostro modo di camminare.

La stessa cosa è valsa per Sir Lewis, che quei dischi li ha utilizzati fin dal giorno zero. Dopo 18 stagioni passate a frenare sempre allo stesso modo, a inizio di 2026 è voluto tornare a una soluzione che sentiva più sua, nel pieno rispetto delle facoltà di ciascun team e senza fare un torto a nessuno.

Non ha né interrotto una partnership storica né fatto un qualcosa di mai successo nella storia della F1: capitava a Schumacher, che in alcuni GP dell’anno passava da un disco all’altro, così come più recentemente è successo a Max Verstappen, passato a Brembo da Carbone Industrie a inizio 2024 dopo aver già vinto - e tanto - utilizzando parte delle componenti del marchio francese.