Ma lo avete visto Jannik Sinner demolito dall’alcol al matrimonio di Duplantis? Caro Alcaraz, portacelo a Ibiza!

Anzi, anche se non sembra, questa è una lezione. Ma come, uno sportivo che si ubriaca dovrebbe essere un esempio? No. Saper staccare, però, sì. Capire quando il momento permette di concedersi una serata in cui non si calcola niente, non si ottimizza, non si pensa al prossimo torneo né al ranking. Farlo, anche questo, con la testa. Quanti sportivi sono implosi sotto la pressione costante, hanno sbattuto contro la gabbia di una vita vissuta solo dentro il campo. La vera abilità è sapere quando posare la racchetta, e riprenderla al momento giusto.

Sinner nella sua carriera ha già vinto quasi tutto quello che poteva vincere. Ha vissuto dei mesi straordinari sulla terra rossa. Un periodo stressante, sempre con le antenne dritte e non senza qualche crollo fisico e mentale. Ha ventiquattro anni e una disciplina rara nei suoi coetanei. Se a giugno vuole andare al matrimonio del suo migliore amico e bere qualche flute di champagne in più ha tutto il diritto di farlo. Anzi, glielo dobbiamo. La foto è divertente. Jannik è divertente. Ed è esattamente quello di cui avevamo bisogno per ricordarci che dietro al campione impassibile c'è un ragazzo che ride, balla, festeggia i suoi amici e ogni tanto perde il conto dei calici. E sono le stesse critiche che, in misura ancora maggiore, ha subito Alcaraz. E adesso allora, una preghiera. Carlos, tu che sai come si fa, portacelo Jannik ad Ibiza. La sfida è aperta anche al tavolo, e per ora lo spagnolo su quel fronte è ancora il numero 1. Sinner ha tanto da imparare. Lasciateli vivere.