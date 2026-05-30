Sinner si è fermato durante il Roland Garros per colpa...dei suoi capelli?

E se c'entrasse qualcosa la genetica? Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros; probabilmente a causa del caldo, il campione ha iniziato a sentirsi male durante il terzo set dell'incontro con Juan Manuel Cerundolo, in cui era avanti 5-1 dopo aver vinto i primi due. Il malore gli è costato l'eliminazione, dato che l'avversario a quel punto ha potuto rimontare nel terzo set e vincere i successivi.

Che Sinner perdesse così, è sembrato irreale a tanti. Sono perciò partite le ipotesi sui motivi della sconfitta, dal caldo torrido di Parigi alla stanchezza per le tante partite disputate, fino al malore che lo stesso Sinner aveva detto di aver avuto la notte precedente. Ma ce ne sarebbe pure un'altra, questa più singolare: i capelli rossi e la pelle chiara.