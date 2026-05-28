Il Roland Garros senza Sinner è mutilato? L’eliminazione di Jannik apre scenari inediti: il sogno di Djokovic, il riscatto di una generazione incompiuta e i giovani Fonseca e Jodar

Siete tra quelli che si sono lamentati che il tennis è diventato noioso? Che vincono sempre gli stessi? Eccovi accontentati, guardate il Roland Garros. Con Alcaraz fuori dai giochi e Sinner che esce al secondo turno contro Cerundolo colpito dal caldo torrido di Parigi, il Roland Garros 2026 si candida a essere uno degli Slam più aperti e imprevedibili degli ultimi anni. Senza la Sincaraz, il tabellone è un territorio inesplorato.

Per Jannik, la beffa è doppia. Si interrompe una striscia vincente che durava da fine febbraio e sfuma la possibilità di completare il Clay Slam (tutti i maggiori tornei su terra nello stesso anno) e di vincere l'ultimo Slam che manca alla sua collezione, completando il Career Grand Slam. Un obiettivo che, senza Alcaraz, era quantomai alla portata.

Ma adesso la storia e le storie si scrivono altrove. Storia, quella del tennis, che vedrà una pagina nuova ed eroica. Storie, quelle degli uomini, l'ultima impresa di un grande, la rivalsa di una vita, l'inizio di tutto. Più di qualcuno a Parigi avrà sentito un brivido alla notizia della sconfitta di Sinner.