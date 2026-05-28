Andrea Iannone è al Mugello con la Harley e nelle valigie ci ha messo la cazzimma: “Non riesco a stare fermo, la SBK non mi ha deluso. Punto a vincere come tutti”

A questo punto, qualcuno gli chiede se, nonostante sia felice per essere tornato nel “suo”paddock, un po’ di delusione legata al percorso fatto in Superbike sia rimasta, non essendo riuscito a ottenere una sella in un team ufficiale. “Bisogna fare una distinzione”, ci spiega con tono pacato. “La Superbike è un grandissimo campionato, composto da veri professionisti. Non mi ha deluso affatto. Semplicemente, nel momento in cui non sono riuscito a ottenere ciò che desideravo e mi aspettavo, ho ritenuto inutile continuare in una situazione che era, per certi aspetti, al limite, soprattutto per una persona che non si accontenta a livello di risultati. Però, ripeto, non mi ha deluso: è un campionato che stimo e rispetto molto. Anche le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi due anni sono grandissimi professionisti e splendide persone”.

Ora, la concentrazione è tutta sulla nuova avventura. La prima sfida sarà comprendere al meglio l’Harley, moto completamente diversa da quelle guidate in carriera: “È bellissima, molto divertente e particolare, ma ha un’agilità davvero ottima”, afferma. “Il peso è importante, dato che parliamo di 280 kg. Prima di salirci pensavo fosse molto dura e rigida nei cambi di direzione. Invece, alla fine, ho superato tutti i miei preconcetti. La moto è divertente e valida”.

Un attimo dopo conferma che insieme a Niti correrà tutta la stagione, non singoli appuntamenti. L’obiettivo è dare tutto, come sempre, e a chi gli chiede se possa vincere subito, però, l’italiano risponde scherzando: “Non lo so, non mettetemi pressione! Sono qui soprattutto per divertirmi”, racconta. Poi aggiunge: “Certo, è una gara e voglio vincere, ma non si può dire. Rispetto tutti i piloti che gareggiano con me e, se mi chiedete cosa voglio, la risposta è che punto a vincere come tutti, ma non è mai facile. Soprattutto se si considera che ho guidato questa moto per appena 20 o 30 giri in tutta la mia vita. Voglio fare del mio meglio che, logicamente, coincide con la vittoria”.