Marc Marquez torna per il GP d’Italia al Mugello dopo l’infortunio? Sì, e c’è chi dice che sarà più forte di prima

Marc Marquez sarà al Mugello per il GP d’Italia, questo è un fatto. Che poi riesca a correre o meno è un altro discorso. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite un breve post suoi suoi canali social, il che tuttavia (come spiegato da Ducati in una breve nota alla stampa) non gli assicura la possibilità di correre: Marquez dovrà infatti sottoporsi ad alcuni controlli da parte dei medici che l’hanno operato a Madrid, scendere in pista con una moto da allenamento per verificare le sue condizioni e poi, eventualmente, ottenere il via libera dal Dottor Angel Charte per prendere parte alle FP1.



Sono passate appena due settimane dall’infortunio rimediato nella Sprint di Le Mans, dove lo spagnolo ha rimediato una frattura a quinto e quarto metatarso del piede destro che, in un attimo, lo ha persuaso ad anticipare anche l’ennesima operazione alla spalla destra, prevista nel lunedì di Barcellona al posto dei test. Così di rientro dalla Francia Marc si è sottoposto a un doppio intervento in cui, oltre a stabilizzare il piede, sono stati rimossi due perni metallici, di cui uno piegato malamente, e un pezzetto d’osso fuoriuscito dall’omero.



Difficile dire a che punto sia la riabilitazione dello spagnolo e quanto scendere in pista già al Mugello possa risultare rischioso per lui. Davide Tardozzi, in un’intervista esclusiva a Barcellona, ci ha raccontato che il consiglio che gli darebbe è: “Di tornare quando starà bene. Ma il consiglio giusto glielo può dare il pool di medici che l’ha operato. In questo momento non facciamo previsioni e aspettiamo che stia bene, poi quando lui se la sentirà… sarà il benvenuto, perché non vediamo l’ora che torni”.