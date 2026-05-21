Black is the new red? Aprilia si mette Monster Energy sulle carene già dal Mugello mentre allunga in classifica

Lo avevamo anticipato nelle scorse settimane e oggi Motorsport ci fa sapere che manca solo l’ufficialità: a partire dal GP d’Italia al Mugello Aprilia correrà sponsorizzata da Monster Energy. Difficilmente si tratterà di un title sponsor (che cambierebbe il nome della squadra in Monster Energy Aprilia Racing), più facile invece che l’azienda, che da anni ha una stretta partnership con The Coca-Cola Company, vada a ricoprire il ruolo di Main Sponsor, esattamente come è adesso per Ducati.
Già, Ducati. Borgo Panigale non stanno perdendo la sponsorizzazione, stanno adattandosi ai tempi che cambiano: Marc Marquez e Pedro Acosta, che dal 2027 condivideranno il box rosso, sono da sempre marchiati Red Bull, cosa che ha reso piuttosto naturale il passaggio da Monster Energy che attualmente ha uno spazio piuttosto generoso sulle carene delle due Desmosedici. Di contro, Jorge Martín che corre ancora con Aprilia dovrà rinunciare ai marchi del toro sul casco da qui a fine stagione, anche se la partnership fuori dai circuiti dovrebbe continuare in vista di accordi più strutturati col suo passaggio in Yamaha.
Dall’altro lato del box invece le cose andranno in maniera più naturale, d’altronde Marco Bezzecchi ha passato buona parte della propria carriera con l’artiglio sul casco ed è attualmente un pilota Monster. E nel 2027, quando avrà a fianco Pecco Bagnaia, le cose saranno decisamente più armoniose, esattamente come succederà fra Ducati e Red Bull. Resta ancora in dubbio se e come Monster Energy vorrà continuare a impegnarsi come title sponsor di Yamaha.
Comunque la si voglia vedere, è innegabile come la casa veneta stia acquisendo un ruolo sempre più importante nel motomondiale: la classifica ci dice di Marco Bezzecchi al primo posto, Jorge Martín al secondo e Ai Ogura al quinto, il tutto dopo sei GP.
Questa notizia, assieme a quella sull’intenzione di eliminare la seconda moto in MotoGP, ci lascia intendere che l’accordo tra costruttori e MSEG (MotoGP Sports Entertainment Group, ex Dorna) è alle sue battute finali. La comparsa di Monster Energy sulle carene delle RS-GP al Mugello fa pensare che i contratti siano chiusi e che i compromessi sull’accordo che durerà dal 2027 al 2031 siano stati trovati. Anche in questo caso manca soltanto l’annuncio.