Black is the new red? Aprilia si mette Monster Energy sulle carene già dal Mugello mentre allunga in classifica

Dall’altro lato del box invece le cose andranno in maniera più naturale, d’altronde Marco Bezzecchi ha passato buona parte della propria carriera con l’artiglio sul casco ed è attualmente un pilota Monster. E nel 2027, quando avrà a fianco Pecco Bagnaia, le cose saranno decisamente più armoniose, esattamente come succederà fra Ducati e Red Bull. Resta ancora in dubbio se e come Monster Energy vorrà continuare a impegnarsi come title sponsor di Yamaha.



Comunque la si voglia vedere, è innegabile come la casa veneta stia acquisendo un ruolo sempre più importante nel motomondiale: la classifica ci dice di Marco Bezzecchi al primo posto, Jorge Martín al secondo e Ai Ogura al quinto, il tutto dopo sei GP.



Questa notizia, assieme a quella sull’intenzione di eliminare la seconda moto in MotoGP, ci lascia intendere che l’accordo tra costruttori e MSEG (MotoGP Sports Entertainment Group, ex Dorna) è alle sue battute finali. La comparsa di Monster Energy sulle carene delle RS-GP al Mugello fa pensare che i contratti siano chiusi e che i compromessi sull’accordo che durerà dal 2027 al 2031 siano stati trovati. Anche in questo caso manca soltanto l’annuncio.