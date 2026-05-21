Come ha risposto Lotito alla lettera di Tommaso Paradiso? “Sticaz*i”. Il cantante evoca “il miracolo d’amore” per la Lazio, il presidente deride ultras e tutti i tifosi: “‘Sti stron*i sennò con chi si sfogano?”

A questa lunga lettera, da tifoso a presidente, da artista che ha la voce per farsi sentire a un imprenditore e proprietario di una squadra che è di tutti, che risposta è stata data? “Sticaz*i”. Claudio Lotito ha liquidato così la faccenda: “Io non ascolto la musica, non ballo, non ho tempo. Dormo tre ore a notte, poi lavoro. Non so chi sia”. Non c’è tempo di star dietro alla contestazione. I tifosi, sui social e a Ponte Milvio, gli chiedono di andarsene e anche a loro ha dedicato una battuta: “È stata una stagione maledetta con migliaia di infortuni. Io non mi devo scusare di niente, se non dei risultati che non sono venuti. Forse all'inizio dell'anno ho delegato troppo, poi ho ripreso la società in mano e i risultati sono venuti. Io faccio pure l'ammortizzatore sociale, ‘sti stron*i sennò con chi si sfogano? Faccio pure il punching ball, Friedkin invece è un fantasma…”. E allora “‘sti stron*i”, a maggior ragione (e con maggior forza), rimarranno fermi sulla loro posizione: “Lotito vattene”.