Nel momento decisivo la Roma è senza ultras. Contro l'Hellas Verona niente tifosi (tranne alcune eccezioni): rimane il blocco alle trasferte dopo gli scontri sull’A1. E via radio è partito un appello

La Roma vede la Champions League. Due colpi di testa di Gianluca Mancini sono valsi il derby della Capitale. Una battaglia vinta che ne precede un’altra. L’ultima. A Verona servono tre punti, l’Hellas sta affrontando con dignità il suo percorso da già retrocessa. Non c’è nulla di scontato. Una cosa, però, è certa: Gian Piero Gasperini e i suoi saranno senza ultras. La curva Sud infatti sta ancora scontando il blocco alle trasferte deciso dal Viminale in seguito agli scontri del 18 gennaio 2026, quando ultras di Roma e Fiorentina si confrontarono e dove i romanisti persero delle bandiere, rubate dai Viola e poi esposte a testa in giù. Da quella giornata fino al termine della stagione per gli affezionati della Roma residenti nel Lazio le trasferte resterà il blocco. L'Associazione Italiana Roma Club e l'Unione Tifosi Romanisti hanno fatto ricorso al Tar e al Consiglio di Stato, che hanno confermato lo stop solo per i residenti nella provincia della Capitale. Una parziale apertura, quindi, c’è stata.