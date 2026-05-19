“Untold UK: Jamie Vardy”, il documentario Netflix sull’ultima vera rockstar del calcio. C’è però una persona (la più importante) che manca: Claudio Ranieri. Perché di lui si parla così poco?

“Hey boy: don’t miss”. Non sbagliare, ragazzo. Jamie Vardy deve essersi guardato varie volte allo specchio nel corso della sua carriera. Dal sobborgo di Sheffield alla Championship è stata dura. Arriva lì, quasi al top, e si sente cadere: non è pronto. Beve troppo, instabile, inaffidabile, ora nemmeno segna più. Abituato a spaccare le reti ogni weekend, tra i migliori diventa uno come tanti. Arriva lei che ora è sua moglie, trova l’amore, diventa padre; Jamie mette ordine fuori dal campo per rimanere elettrico dentro, dove può portare il suo disordine. Untold – Jamie Vardy, un’ora e mezzo abbondante su Netflix per tornare indietro agli esordi del campione, impegnato oggi con la Cremonese in una lotta salvezza arrivata all’ultima giornata. Prima dei vent’anni sta in fabbrica, 8am to 6pm, poi allenamenti con la squadra della settima lega inglese e, nei fine settimana, lunghe notti con gli Inbetweeners, gli amici storici, quelli delle grandi storie e delle grandissime sbornie. Il calcio è un passatempo, il lavoro vero è un altro. Ma i gol sono tanti: passa di categoria e continua a segnare, arrivando al Fleetwood Town, quinta serie inglese. Le reti a fine anno saranno 31 in 36 partite. È l’uomo simbolo, il migliore della stagione. I Leicester lo adocchia, il procuratore che lo ha scoperto è convinto che la strive for greatness di Jamie (birre a parte) lo possa condurre fino alla Nazionale. Così sarà, ma al tempo è solo un working class hero pagato dalle Foxes 1 milione di sterline. Il prezzo mette pressione a Vardy, deciso a far valere i soldi spesi e a ripagare la fiducia di chi lo ha tirato fuori dal calcio di provincia per dargli una chance al massimo livello.