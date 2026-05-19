La partenza, l’incidente e i rimpianti di Johann Zarco raccontati dopo Barcellona: “È stato terrificante e sono arrabbiato con me stesso. Non ero nella giusta condizione mentale per ripartire”

Johann si trova lì, alle spalle di Fabio Di Giannantonio che viene centrato dall’avantreno della GP26 del team Gresini. Cerca di fare lo slalom tra i detriti, ma non basta: “Ho evitato i pezzi più grossi, ma ho comunque colpito un detrito con il piede sinistro”, ha raccontato in un’intervista concessa ai francesi dell’Equipe ripercorrendo quanto successo al Montmelò. “Quando mi sono fermato ai box, avevo un dolore terribile. Mi sono tolto lo stivale e il piede era già viola. Abbiamo messo del ghiaccio sull’ematoma e il dolore si è un po’ attenuato. Lì avrei dovuto prendere la decisione di rinunciare al resto. Tra le immagini dell’incidente di Alex e quel colpo al piede, mi ero davvero abbattuto”.

Sventolata la bandiera verde dopo il terribile incidente, però, il francese decide di risalire in sella alla sua Honda. Il piede è ancora dolorante e nella testa le immagini del botto diventano sempre più ingombranti. Nonostante tutto si schiera in griglia, ma sa bene che qualcosa non va: “Quando ci siamo schierati nuovamente non ero più nella mia condizione mentale ideale”.

Al secondo via lo scatto non è quello del primo tentativo. Si ritrova con più moto intorno, viene risucchiato dalla scia di Marini e non riesce a frenare in tempo per evitarlo. Dopo l’impatto con la Honda dell’italiano arriva quello con la Ducati di Bagnaia e, a quel punto, la caduta diventa violenta.

“Ho iniziato a rotolare con la moto e la mia gamba sinistra è rimasta incastrata tra la ruota, la sella e lo scarico”, continua a raccontare Johann. Da quel momento in poi solo tanta paura, sua e di chi gli stava intorno: “Ero bloccato nella via di fuga, urlavo dal dolore e la mia gamba iniziava a bruciare. Tutti quelli che correvano verso di me avevano paura di toccarmi per non peggiorare le ferite”.