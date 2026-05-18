Per Fabio Di Giannantonio è paura e delirio a Barcellona: “Dopo l’incidente ho cercato di fare click con la testa. Vincere è bello, tutto il resto un po’ meno”

La gara si ferma, Marquez è cosciente. Quando viene annunciata la nuova ripartenza, nonostante la mano dolorante, Diggia non ci pensa due volte: “Mi sentivo bene o male a posto, quindi ho detto: ‘Dai, proviamoci’. Il team mi ha dato una mano a ripartire nel miglior modo possibile. Ho visto che al primo giro ero ok e potevo continuare, quindi ho cercato di fare ‘click’ nella testa. Non è mai facile, anche perché non sai come stanno gli altri. Alla fine il pensiero c’è sempre: per quanto siamo rivali e sembri che ci sia tutto questo odio tra di noi, siamo colleghi e c’è un grandissimo rispetto tra piloti. Non è mai facile, sinceramente”.

Poco dopo un’altra carambola, al via, con Zarco che centra Mir e Bagnaia. Le gambe di Johann si incastrano tra la ruota posteriore e il codone della moto di Pecco. Altra bandiera rossa, altri pensieri, altra ripartenza. Diggia però parte bene, forse dimentica il dolore e corre veloce. Infila un giro buono dietro l’altro, sorpassa chi gli sta davanti e, sotto alla bandiera a scacchi, ci passa per primo 910 giorni dopo l’ultima vittoria, in Qatar.

Ad attenderlo in pista c’è Valentino Rossi, il boss del team VR46. Trenta secondi, faccia a faccia: “Ci siamo abbracciati, però non è che mi abbia detto una frase da titolo. In realtà si è congratulato ed è stato un momento bello: la nostra prima vittoria insieme, quindi c’è stato molto affetto reciproco che ci siamo scambiati lì”.

Quando gli chiediamo se quella di Barcellona sia stata, nel complesso, l’emozione più forte della sua carriera, la risposta è onesta fino in fondo: “Non è stata una gara proprio facile, sinceramente, quindi forse sì. Non so se sia bello o brutto; sicuramente la vittoria è bella, tutto il resto un po’ meno, però è stata un'emozione assolutamente forte”.